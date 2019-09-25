Posted on by

العراق يعرض شحنتين من خام البصرة بعلاوة فوق السعر الرسمي

قالت مصادر تجارية يوم الثلاثاء إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعرض شحنتين من خام البصرة الخفيف وخام البصرة الثقيل بواقع مليوني برميل للشحنة للتحميل في نوفمبر تشرين الثاني في عطاءين.
وتطلب الشركة عروضا بعلاوات فوق سعر البيع الرسمي للخامين لآسيا.
ويغلق العطاءان في 26 سبتمبر أيلول.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close