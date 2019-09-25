اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: آن الأوان تحييد العراق من الصراعات

إستقبل مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد مدير مكتب اللجنة الدولية في العراق علي الخفاجي وتبادلا قضايا حقوقية تتعلق في المنطقة وخصوصا ما يحدث مؤخراً في العراق.

وضع السيد خفاجي السفير ابو سعيد بمجمل المواضيع ذات الصلة متنياً ان تأخذ اللجنة الدولية مبادرات من أجل السعي لضبط كل الشوائب والتجاوزات الذي يعيشها اليوم العراق والشعب العراقي.

من جهته اشار السفير ابو سعيد أن إعادة المشروع القديم في الشرق الأوسط والعودة إلى المربع الأول في الأزمة التي عصفت أبان ما يًسمّى بالربيع العربي هي غلطة كبيرة يقترفها من دعم منذ البداية هذا التوجه الذي أتى بالوبال وسوء أحوال الناس من هذه السياسات التي تحمل في طياتها مشاريع تقسيم للمنطقة لفظها أهلها، وها هي تلك الدول تُعاود الكرّة وهذا غير مقبول.

وأضاف أن العراق خرج من كبوته وأخذ قراره من أجل الخروج من هذه الإصطفافات السياسية، ونأمل دعم هذا المسعى رأفةً بالشعب الذي ما عاد في الإمكان تحمّل أي عبء إضافي.

وإتفق السفير أبو سعيد مع الخافجي تنسيق عدة مؤتمرات تسلّط الضوء على الأجيال الصاعدة وتحفّزهم فهم القضايا الدولية من أجل صقل فكر جديد ينشأ على المفاهيم الدولية المستحدثة لبناء مجتمع أرقى.