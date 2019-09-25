المخرج «تورج اصلاني» يحصد جائزة مهرجان دهوك السينمائي عن فيلمه «حمال الذهب»

حصد «تورج اصلاني» مخرج الفيلم الايراني «حمال الذهب» جائزة افضل المواهب الجديدة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته السابعة المنعقد في إقليم كردستان العراق، وقدّم اصلاني الجائزة الى أعضاء فريق فيلمه.

فيلم «حمال الذهب» Gold Runner للمخرج «تورج اصلاني»، سيناريو مخرج الفيلم و«هادي نادي»، وإنتاج «منصور سهراب بور»، نافس في أحدث مشاركة دولية له في قسم المسابقة الدولية (سينما العالم) World Cinema بمهرجان «دهوك» Duhok السينمائي بإقليم كردستان العراق، وحضر المهرجان كل من مخرج الفيلم والممثل الأول فيه (بيام احمدي نيا)، وتمكّن «تورج اصلاني» مخرج «حمال الذهب» من الفوز بجائزة افضل «المواهب الجديدة New Talent من المهرجان بدورته السابعة، وقدّم أعضاء لجنة التحكيم مجسم «ورقة العنب» الذهبي وشهادة تقديرية للمخرج اصلاني.

بدوره قام اصلاني بعد حصوله على جائزة مهرجان دهوك السينمائي بنسخته السابعة بتقديمها الى أعضاء فريقه الذين شاركوه في فيلم «حمال الذهب».

ونافس الفيلم الايراني «حمال الذهب» أفلام من عدّة دول من ضمن فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، السويد، ألبانيا، كرواتيا، كوسوفو، بولندا، بلغاريا، تركيا، هولندا، مقدونيا، تشيلي، الارجنتين، اوكرانيا، سوريا، لبنان ونيبال، للحصول على جائزة المسابقة الدولية من مهرجان دهوك السينمائي الـسابع.

وجاء في بيان أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي (سينما العالم) بمهرجان دهوك السينمائي السابع بشأن الجائزة التي حصل عليها المخرج «تورج أصلاني»: بطريقة فريدة ومن خلال الجمع المتقن بين المشاهد القصيرة والطويلة، ومع الحفاظ على الدور الفعال للوضع الاقتصادي في قصة الفيلم والصعوبات التي واجهت شخصيات الفيلم للخروج من هذا المأزق وطرح كل هذا الامر بطريقة كوميدية مريرة؛ يتم منح جائزة افضل المواهب الجديدة لتورج اصلاني عن فيلمه «حمال الذهب».

وأعضاء لجنة تحكيم القسم الدولي بمهرجان دهوك السينمائي، هم: «جاستین باردا» Justine Barda(رئيس لجنة التحكيم ومدير فني من امريكا)، «محمود فاضل کوشکون» Mahmut Fazıl Coşkun (مخرج تركي)، «ماریا ستشمیدت» Marie Schmidt Olesen (منتجة من الدنمارك)، «آيدا بناهنده» Ida Panahandeh (كاتبة سيناريو ومخرج ايرانية) و «هوویک حبشیان» Hauvick Habechian (منتقد سينمائي لبناني).

وانطلقت فعاليات مهرجان «دهوك» السينمائي بنسخته السابعة بمختلف الأقسام التنافسية وغير التنافسية من ضمن، القسم التنافسي (سينما العالم) والقسم التنافسي (السينما الكردية) وقسم عين على السينما العالمية، قسم بانوراما السينما الكردية وقسم العروض الخاصة و… من 9 حتى 16 سبتمبر 2019 في مدينة دهوك.

تصوير: بيام احمدي نيا