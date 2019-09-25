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بارزاني يؤكد على التنسيق بين البيشمركة والجيش بمناطق النزاع ومشاركة امريكا بالآلية

أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، على التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها.

واكد بارزاني ايضا خلال لقاء في العاصمة اربيل جمعه مع غريغوري كودر، مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق على أهمية مشاركة القوات الأمريكية في الآلية المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة تهديدات داعش، كما عبر عن الارتياح للأجواء الإيجابية للعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية والحوار من أجل حل المشاكل بين الجانبين.

وذكر بيان رئاسي ان الجانبين بحثا الأوضاع الأمنية للمناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وسلطا الضوء بشكل خاص على أوضاع محافظة كركوك وأطرافها ومنطقتي سنجار وسهل نينوى، وأكدا على حماية الأمن والاستقرار في عموم العراق.

واشار رئيس الاقليم إلى ضرورة استمرار المشاركة الأمريكية في عملية توحيد البيشمركة والإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة شاكراً المساعدات التي قدمتها إلى الآن في هذا المجال.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان ووفد عسكري، اكد مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي على دور رئاسة إقليم كوردستان ودعمها لمساعي حكومة إقليم كوردستان في سبيل توحيد البيشمركة وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة.

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