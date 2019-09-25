بسم الله الرحمن الرحيم
بدنا نعيش
كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم “
بدنا نعيش . بدنا نعيش
يا حكومة المواكب
والمرافق والمراتب
ارهقتونا وتعبتونا
بالجباية والضرايب والتهبيش
*****
غزة بتصرخ بدنا نعيش
وانتوا سايقينها تطنيش
هلكتونا وافقرتونا وجوعتونا
بكفي عاد وارحمونا بدنا نعيش
*****
الشباب بتهاجر وانا مش كافر
بس الجوع كافر
وين من ظلمكم اهرب واسافر
في بلادي البطالة صارت جيش
*****
أنت بتكنز بالمال
وعايش عال العال
وبتقلي اصبر
طيب نصبر لوقتيش
*****
بعتوا الوطن
وقبضتوا الثمن
يا حكومة عفن
بكفي للشعب تهميش
*****
تاجرتوا بالبلد
وذبحتوا الولد
احنا مش مجرد عدد
الحكم بالعدل مش بالبربيش
*****
ارفع سوطك عن ظهري
امنع أمنك من قهري
انا بدي وطن وعدالة
مش حاكم وشاويش
*****
ياريت تفهمونا
صوتنا جريح اسمعونا
بكفي تقمعونا
بالهراوات والخراطيش
*****
حقنا نصرخ بعالي الصوت
ونلعن فسادكم ونرفض السكوت
بكفي …. بكفي موت
بدنا نعيش … بدنا نعيش
*****
25-9-2019