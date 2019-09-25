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بدنا نعيش

بسم الله الرحمن الرحيم

بدنا نعيش

كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم “

 

بدنا نعيش . بدنا نعيش

يا حكومة المواكب

والمرافق والمراتب

ارهقتونا وتعبتونا

بالجباية والضرايب والتهبيش 

*****

غزة بتصرخ بدنا نعيش

وانتوا سايقينها تطنيش

هلكتونا وافقرتونا وجوعتونا

بكفي عاد وارحمونا بدنا نعيش

*****

الشباب بتهاجر وانا مش كافر

بس الجوع كافر

وين من ظلمكم اهرب واسافر

في بلادي البطالة صارت جيش

*****

أنت بتكنز بالمال
وعايش عال العال
وبتقلي اصبر
طيب نصبر لوقتيش

*****

بعتوا الوطن
وقبضتوا الثمن
يا حكومة عفن

بكفي للشعب تهميش

*****

تاجرتوا بالبلد

وذبحتوا الولد

احنا مش مجرد عدد

الحكم بالعدل مش بالبربيش

*****

 ارفع سوطك عن ظهري

امنع أمنك من قهري

 انا بدي وطن وعدالة

مش حاكم وشاويش

*****

ياريت تفهمونا

صوتنا جريح اسمعونا

بكفي تقمعونا

بالهراوات والخراطيش

*****

حقنا نصرخ بعالي الصوت

ونلعن فسادكم ونرفض السكوت

بكفي …. بكفي موت

بدنا نعيش … بدنا نعيش

*****

hazemslama@gmail.om

25-9-2019Image preview

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