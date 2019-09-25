برلمان كوردستان يستدعي مسؤولين لبحث غلاء أسعار الاتصالات والانترنت

اعلنت لجنة الخدمات البلدية والنقل والاتصالات و السياحة والاعمار في برلمان اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن استدعاء مديرين عامين في وزارة النقل والمواصلات على خلفية ارتفاع اسعار خدمات الاتصالات والانترنت.

وقال رئيس اللجنة هاوري ملا ستار في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم قررنا استدعاء مدير الديوان العام، ومدير التخطيط العام في وزارة النقل والمواصلات، بشأن غلاء اسعار الانترنت، وضعف الخدمة المقدمة من خطوط شبكات الانترنت، وكيفية عمل الشركات بهذا الاطار.

ونوه الى تسجيل العديد من الشكاوى من قبل المواطنين حول غلاء اسعار الاتصالات الهاتفية، ورصيد الانترنت، وضعف خطوط شبكة الانترنت، لذا سيتم استدعاء المديرين للوقوف على التفاصيل والمعلومات التي تخص تلك المواضيع التي تسببت بقلق كبير للمواطنين.

واردف ملا ستار بالقول ان اعداد شركات الاتصالات والانترنت في اقليم كوردستان وكيفية عملها غير واضحة لدى اللجنة البرلمانية، من اجل ان يقوم هذان المديران العامان بتوضيحات للجنة وللاطمئنان من صيغة الخدمة المقدمة للمواطنين وفي الوقت نفسه ما هي اتفاقيات الشركات مع الحكومة وكيفية عقدها معها.

واضاف ان اجتماع اللجنة قرر ايضا تشكيل لجنة تقوم بزيارات ميدانية ومتابعة مسألة مقاييس المياه في المنازل، مبينا ان اللجنة ستزور ايضاً البلديات من اجل تعليق العمل بتلك المقاييس المنزلية للمياه لكون المواطنين قلقين من كيفية عمل الحكومة بشأن هذه المسألة.