بعد اخفاقها ببيع لوحات تسجيل السيارات من رقم 1 -9 .. حلبجة تعلن مزادا جديدا

اعلن محافظ حلبجة آزاد توفيق يوم الثلاثاء عن تحديد موعد لانطلاق مزاد علني جديد لبيع لوحات تسجيل السيارات التي تحمل الارقام المميزة التي تبدأ من 1 – 9، داعيا المواطنين، واصحاب رؤوس الاموال الى المشاركة في ذلك المزاد.

وقال توفيق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه “في المرة السابقة كان هناك مشتريان للوحة رقم (1) ودفعا مبلغا قدره 700 مليون دينار عراقي للحصول عليها، ولكن نحن نريد بيعها بسعر اعلى”، مشيرا الى ان ” 80% من الايرادات المتحققة من بيع لوحات تسجيل السيارات تلك ستذهب الى المشاريع في المحافظة والـ20% الاخرى ستذهب الى مرور حلبجة”.

واضاف انه في يوم 23 – 10 – 2019 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا سيتم طرح تلك اللوحات مرة اخرى في مزاد علني في قاعة (مصطفى زلمي) في حلبجة، مردفا بالقول ان اي شخص يرغب بشراء لوحة تسجيل من تلك الارقام المميزة التي تبدأ من رقم 1 – 9 يستطيع من يوم غد تسجيل اسمه.

وانطلق يوم 16 – 9 – 2019 مزاد علني في محافظة حلبجة لبيع لوحات تسجيل السيارات من رقم 1 – 9.

وجرى المزاد بإشراف محافظ حلبجة ومديرية مرورها، الا ان اية لوحة لم تبع. وارجع المشاركون في المزاد اسباب عدم شرائها ان الغلاء الكبير الذي لا يتوازى مع الوضع الحالي في الاقليم.

وقدّر القائمون على المزاد في حلبجة لوحة التسجيل التي تحمل رقم (1) بمليار دينار عراقي واللوحات من 2 – 9 سعر الواحدة منها 600 مليون دينار، وان يدفع الراغبون بالاشتراك بالمزاد ما نسبته 20% كعربون للأسعار المقدرة.

وطالبت مديرية المرور العامة في محافظة حلبجة في شهر تموز الماضي وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي عجلة يتم تسجيلها.

وكان النظام السابق للعراق قد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي في عام 1988 ليقتل على اثره قرابة 6000 شخص غالبيتهم من النساء والاطفال والشيوخ.