تفاصيل ما دار بين صالح وترمب في نيويورك

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان العراق هو المسؤول عن حماية اراضيه وسيادته، فيما اشار الرئيس الاميركي دونالد ترمب، ان القضاء على داعش يعد “انجازا كبيرا”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، 24 أيلول 2019، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث أوضح رئيس الجمهورية برهم صالح، ان “العراق حقق انتصارات عظيمة على الاٍرهاب ونحن بصدد اعادة الإعمار”، مبينا ان” العراق هو المسؤول عن حماية اراضيه وسيادته”.

وبين صالح، انه جرى استعراض الأوضاع الإقليمية والتأكيد على حل المشكلات بالحوار، انطلاقا من مصالح مشتركة في مجابهة التطرف.

من جانبه، أفاد الرئيس الاميركي دونالد ترمب، خلال اللقاء ان “القضاء على داعش انجاز كبير”، مشيرا الى ان “العلاقات مع العراق طويلة وجيدة”.

وكانت رئاسة الجمهورية، كشفت أمس، ان صالح التقى بالرئيس الاميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الامم المتحدة، فيما أشار مصدر مطلع إلى ان “اللقاء يهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين”، مبينا ان “تطورات الأوضاع في المنطقة تصدرت مباحثات صالح وترمب في نيويورك”.