جنح النزاهة: الحبس البسيط على 5 مدانين لافتتاحهم مراكز مساج ‏غير رسمية

بغداد / إعلام القضاء

قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال ‏والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ‏بالحبس البسيط على 5 متهمين لافتتاحهم مراكز مساج دون موافقات ‏رسمية.‏

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المتهمين الخمسة قاموا بفتح تلك المراكز وممارسة ‏المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 ‏لسنة 1981”.‏

وتابع أن “الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر فيما ‏أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانه الخامسة”.