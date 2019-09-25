جهة سياسية شيعية تتكهن بسقوط الحكومة العراقية: على شفا حفرة من الانهيار

وصف القيادي في “النهج الوطني” حزب الفضيلة سابقا مهند العتابي يوم الثلاثاء الحكومة العراقية بأنها “على شفا حفرة وستنهار في ظلِّ سياسة الهروب للأمام”.

وقال العتابي في تعليقٍ له على تقييمِ الأداءِ التنفيذي للحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي، “اننا نتكهن بسقوط الحكومة العراقية ورجوع البلاد إلى المربع الأول”، عازياً ذلك إلى سياسة الدولة بالهروب بالأزمات إلى الأمام وترحيل المشاكل وصمّ الأذن عن الأصوات الوطنية والحلول الجذرية والناجعة التي يفترض أن تنتبه لها الحكومة”.

وأوضح إننا “ومنذ اختيار عبد المهدي على رأس الحكومة نبّهنا لعدد من المقدمات غير السليمة التي اعتمدها في تشكيل حكومته وحذرنا من تفاقم الأمور واستنزاف المجتمع العراقي بالأزمات المتتالية”.

واضاف العتابي انه “كان من أبرز ما نصحنا به عبد المهدي هو أن يعتمد الشفافية بتشكيل حكومته ولا ينصاع للضغوطات السياسية وعصا الكتل المتنفذة التي استعبدته وجعلته دمية لتحقيق مكاسبها الضيقة”.

وتابع “وكذا حذرنا عبد المهدي وقلنا له بالصريح أن الايادي التي صفقت لحكومتك المنحرفة في أول مسارها سترميك بالحجارة في أول منعطف تمر به وها انت يا رئيس الوزراء ستمر بمنعطف خطير قد يهوي بك وبحكومتك ولاتَ حينَ مندمِ”.