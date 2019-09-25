خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء العراقي

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس الوزراء العراقي، فيما أبدى عادل عبد المهدي سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وأقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والوفد المرافق له، وصلوا إلى جدة اليوم، فيما كان في استقبالهم بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.