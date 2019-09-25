داخلية كوردستان تصدر قرارا بحجز أية عجلة حكومية تُستخدم لأغراض شخصية

اصدر وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، قرارا يقضي بحجز اية عجلة حكومية يتم استخدامها لأغراض شخصية.

وينص القرار على انه وبعد الانتهاء من لصق شعار حكومة اقليم كوردستان في العجلات الحكومية من قبل مديريات المرور فإنه ومن تاريخ 1/10/2019 سيتم حجز اية عجلة حكومية تتجول خارج الدوام الرسمي، وتُستخدم لأغراض شخصية.

وبحسب القرار فإن سيتم محاسبة المخالف بتهمة استخدام الاملاك العامة للمصالح الخاصة، وللأغراض الشخصية.

واهابت وزارة الداخلية بسائقي العجلات الحكومية بالالتزام بهذا القرار لكيلا يعرضوا انفسهم للعقاب.