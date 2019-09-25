Posted on by

رئاسة الجمهورية العراقية تكذب الغاء صالح لديون احدى شركات الاتصالات

كذّب المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء تقارير تحدثت عن تدخل الرئيس العراقي برهم احمد صالح في الغاء ديون مترتبة على شركة IQ للإنترنت والاتصالات.

وذكر المكتب في بيان اليوم ان “ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن تدخل صالح لإلغاء الديون المترتبة على إحدى شركات الاتصال كذب و عار عن الصحة و لا أساس له بالمطلق”.

واضاف البيان انه “من هنا ندعو الجميع إلى توخي الدقة والمصداقية في تناول وطرح هكذا مواضيع لها أهمية وتماس مع حياة المواطن”.

وكان اعلاميون قد ذكروا في بيانات ان الشركة المذكورة ومقرها اقليم كوردستان مديونة للحكومة الاتحادية بمبلغ قدره 15 مليارا، و400 مليون دينار عراقي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close