رئاسة الجمهورية العراقية تكذب الغاء صالح لديون احدى شركات الاتصالات

كذّب المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء تقارير تحدثت عن تدخل الرئيس العراقي برهم احمد صالح في الغاء ديون مترتبة على شركة IQ للإنترنت والاتصالات.

وذكر المكتب في بيان اليوم ان “ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن تدخل صالح لإلغاء الديون المترتبة على إحدى شركات الاتصال كذب و عار عن الصحة و لا أساس له بالمطلق”.

واضاف البيان انه “من هنا ندعو الجميع إلى توخي الدقة والمصداقية في تناول وطرح هكذا مواضيع لها أهمية وتماس مع حياة المواطن”.

وكان اعلاميون قد ذكروا في بيانات ان الشركة المذكورة ومقرها اقليم كوردستان مديونة للحكومة الاتحادية بمبلغ قدره 15 مليارا، و400 مليون دينار عراقي.