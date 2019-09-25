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رئيس كتلة التآخي بمجلس كركوك: عمليات تهريب النفط تتم علناً

أكد رئيس كتلة التآخي (الكتلة الآكبر) في مجلس محافظة كركوك ، اليوم الأربعاء، بأن كركوك ، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها) ، تشهد عمليات تهريب نفط مستمرة وأمام انظار الكركوكيين.

محمد كمال ، قال : “هناك عمليات تهريب لنفط كركوك تتم عبر الصهاريج، وأمام أنظار الكركوكيين، مبيناً “أن جميع الاطراف تعرف كيف ولصالح من يتم هذا التهريب” ، دون ان يكشف او يذكر اسماء .

مشدداً على أن عمليات التهريب ستستمر طالما بقت الاوضاع في المدينة على ماهي عليها الان ولم تتم السيطرة عليها واعادة تطبيعها لما كانت عليه قبل 16 اكتوبر 2017 .

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى قد سيطرت في 16 أكتوبر 2017 على كركوك الغنية بالنفط في هجوم غير مبرر اعقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كوردستان وحظي بتأييد كاسح .

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