رقـم البيـان ـ ( 145 ) إن الحزمة الوطنية العراقية تعلن وبكل صراحة ووضوح

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رقـم البيـان ـ ( 145 )

التاريخ ـ 24 / أيلول / 2019

بعد استهداف ايران مصالح شركة أرامكو في بقيق وخريص

إن الحزمة الوطنية العراقية تعلن وبكل صراحة ووضوح

بأن أشقاء العراق لاسيما “المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية ودولة قطر”

لم تكن موفقة في أداء مسؤولياتها القومية بصورة جيدة

في دعم المعارضين لسياسة ملالي إيران التوسعية ومليشياتها الإرهابية في العراق

يا أبناء شعبنا المصاب بجرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

1. نعم، إن الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية ودولة قطر لم تكن موفقة عندما دعمت دعماً سخياً بعض الكتل السياسية “السنيّة” كتل سياسية سنية مبعثرة مصابة بفايروسات الفساد والكذب وخيانة الثقة وعدم النزاهة على المستوى الوطني، ولا يهمها سوى اشباع غرائزها الدنيئة باي وسيلة كانت، ولم تكن لها مكانة ولا قيمة تستحق الذكر من قبل حتى الطائفة العربية السنّية، وبالنتيجة كما هي ديدنها سرعان ما وجدناها ناكرة لكل جميل حصلت عليها من الدول الشقيقة من دعم وعون والتحقت بايران المارقة، وخاضعة لارادة مليشيات “الحشد الشعبي” كما كانت الحزمة الوطنية العراقية على يقين من ذلك، بدلاً من أن تقوم بتوحيد صفوفها في تحالف واحد لمواجهة تدخلات ايران وهيمنتها الواسعة على سيادة العراق، وتحت انظار هذه الكتل الرخيصة وصمتها المخزي تتلقى المملكة العربية السعودية الضربات بإستمرار بصورة مؤلمة، المواقع المدنية، والاقتصادية، من قبل إيران ووكلائها حتى وصلت جرائم حربها بإستهداف شركة أرامكو في بقيق وخريص لتعطيل إنتاجها، وهي تعلم بأن السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. لتسبب عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، نعم، مع ألف نعم، إن الحزمة الوطنية العراقية على يقين بأن هذه الكتل “السنيّة” تتعامل بموجب قناعتها بأن قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة قطر تقدم الدعم لها لتهيمن على سيادة العراق، كما تفعل إيران لتهيمن على سيادة العراق ودول المنطقة العربية بوسائلها وأساليبها الشيطانية عبر دعمها لأطرافها الشيعية.

2. إن الاشقاء الذين قدموا في حرب العراق للدفاع عن البوابة الشرقية للأمة العربية لم يهتموا كما هو مطلوب منهم بدوافع قومية في تشخيص شخصيات وكتل سياسية من “عموم العراق” مخلصة وصادقة بروح وطنية خلاقة مع شعبها، مبدعة وجديرة بالثقة، ووفية مع شعوب دول الخليج العربية. عناصر لا يصبحوا شركاء مع ملالي ايران في حربهم ضد دول الخليج العربية. ولذلك لم ينجحوا الأشقاء عندما ركزوا اهتمامهم في جعل الأطراف السياسية من المكون السني صفاً واحداً في دار الوحدة كما كانوا يهدفون من وراء دعمهم. لأنهم لم يشخصوا بدقة عناصر ذات توجهات وطنية وقومية رفيعة مقبولة من قبل مجاميع واسعة من الشعب، بل اتسم دعم الأشقاء للكتل السنّية، من دون تشخيص درجة مصداقية عناصرها في تنفيذ تعهداتها السياسية وانتاجها الوطني والقومي والسياسي. مما تسبّب بخلق الياس في نفوس الطائفة السنّية وأذى كبير لها. وليس مهماً أن تجتمع الأطراف السنّية في دار الوحدة السنّية، بل المهم أن يكون هناك توجه قياسي بناء حقيقي يمكن أن يعود بالمصلحة على الشعب العراقي، لأن من الأصلح في مثل هذه الظروف المأساوية أن تتشكل قوى سياسية متنوعة حتى تتمكن من القضاء على الموالين واتباع ايديولوجية ولاية الفقيه الهدامة.

3. وكل ما فعلته وتفعله إيران من قتل وتهجير وهدم وتخريب في العراق، لم نشاهد من دول الخليج غير عقد اتفاقيات مع حكومات موالية لايران الملالي وليس لعراق العراقيين. وتصبح بالنتيجة جميع الإتفاقيات كالهواء في شبك، في الوقت الذي لم نجدهم يساندون الشعب العراقي، بل تاركين الشعب المطعون حتى نخاع عظامه يواجه مصيره المحتوم وحيداً دون معين.

4. فبالرغم من كل ما جرى من قبل ايران المارقة من جرائم وحشية وما حدث أخيراً، وليس آخراً جريمة حربها بالطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين سعوديتين وسيشهد العالم مزيداً من هذه الهجمات مادام نظام الملالي قائم. وبعد دقائق من جرائم ملالي ايران لهدم منابع المملكة العربية السعودية المليئة بإنتاج الخير والعطاء. أخذت تتضاعف تطلعات قيادة المملكة العربية السعودية وتتصاعد مساعيها لتتقدم بصورة اسرع وأفضل مما كانت قبل الهجوم. وتثبت للعالم بعدم قدرة ايران خامنئي على شل عزيمة قادة المملكة العربية السعودية الرشيدة في السياسة ومقاومة كافة مصادر الشر والإرهاب في المنطقة العربية والعالم. مع العلم بان اغلب دول العالم بمؤسساتها ومنظماتها الإنسانية اعطت للملكة العربية السعودية حق الدفاع عن نفسها. في الوقت الذي لم يعد هناك بَعْدَ استهداف ايران أرامكو، أي تفكير للتعامل مع ايران إلا بما هو الرد الأعنف والأقوى والأشد من قبل امريكا والدول المتحالفة معها واوروبا بالذات، وضرب جميع مواقع ومخابيء مليشيات وكلائها أينما هي في دول المنطقة العربية والعالم قبل قيامها بجرائم ضد شعوب دول المنطقة ومصالح امريكا. ما دامت ايران قد جعلت فعلاً مواجهتها مع العالم مفتوحاً عندما نقلت حربها مع العالم من حالة الشك إلى واقع قائم.

الحزمة الوطنية العراقية

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ملاحظة لابد منها /

إن “التكرار في بيانات الحزمة الوطنية العراقية” كما يجدونه الاخوة المتابعين الأفاضل، تتكرر بصورة تتناسب مع التوسع الذي يحصل من أحداث ومتغيرات جديدة في عالم السياسة عموماً، وتتكرر الكلمة أو الجملة أكثر من مرة لزيادة التأكيد والتنبيه والإفهام، ولا نعتقد بأن هكذا تكرار غير مطلوب أو لا قيمة له قط.