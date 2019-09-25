سر تنمر وتأسد الضباع بالخليج ايهابهم ثرواتهم للحلاب ترمب،

نعيم الهاشمي الخفاجي

في بداية خروجي من العراق وضعتني الظروف التعيسة بمكان محتجز به في صحراء لايسكنها الجنس البشري والحيواني وتحيط بنا الاسلاك وتحاصرنا الدبابات وقطعان من اشر خلق الله عصابات المطاوعة السعوديين الذين انبثقت منهم القاعدة والنصرة وداعش، كان معي صديق عراقي ضابط شرطة قسم المكافحة، سألته عن كيفية اعتقال المواطنين بالعراق، قال لي اذا صدر امر اعتقال لشخص مؤمن مسكين يتم اعتقاله ببساطة، اما اذا صدر امر في اعتقال عاهرة فهنا الكارثة ضباط المكافحة يستجبنون من طرق باب بيتها واعتقالها، قلت له مالسبب، قال لي هذه العاهرة تمارس الدعارة مع علي كمياوي وحسين كامل …..الخ من زبالات البعث تتصل بقواديها فيتم اعتقال ضابط الشرطة وايداعه السجن ويتم تعذيبه ولربما اعدامه، طالعنا مستكتب لدولة خليجية وهبت ثرواتها لترمب ونشرت الوهابية بكل اصقاع العالم ومولت حروب امريكا الباردة والساخنة، هذا المستكتب طالعنا بمقال ينطبق عليهم والقاه بطبيعته المريضة على ضحاياه في اسلوب منحط يقول

سر التنمر الإيراني

الثلاثاء – 25 محرم 1441 هـ – 24 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14910]

حمد الماجد

حمد الماجد

استاذ في جامعة الإمام بالرياض، وعضو الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله العالمي لحوار الأديان والحضارات – فيينا

هههههههههههه الاخ واضعيه في فينا للتدليس والكذب والدجل ولتوزيع الهبات، العالم بأسره من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه ما ان يقع انفجار الانظار تتجه لمساجد ومراكز الوهابية، العالم الغربي يضم مدارس فكرية متعددة، المدرسة اليسارية الماركسية منتشره بكل دول الغرب وحكومات غربية كثيرة لدول معتبرة مثل الدنمارك والسويد رؤساء حكوماتهم اشتراكيين من المدرسة اليسارية الماركسية بل حتى في امريكا الحزب الديمقراطي الامريكي افكاره ماركسيه، عندما تم فبركة خبر قيام ايران بقصف ارامكو معظم ساسة الغرب من اليسار سخروا من هذه الكذبة وخاصة عندما يعلن الطرف اليمني الشمالي انه هو من نفذ تلك العملية للضغط لايقاف الحرب المدمرة ضد الشعب اليمني والذي تنمر عليه اراذل الوهابية بسبب ايهابهم ثرواتهم لترمب ونشر الارهاب الوهابي لتدمير شعوب ودول خدمة لاطماع دول كبرى تتزعمهم امريكا بقيادة الحلاب الملياردير ترمب، يقول هذا المستكتب

ردود الفعل الرخوة لبعض الدول الغربية والعربية تجاه الأعمال الحربية الإيرانية الأخيرة البالغة الخطورة التي استهدفت جانباً من البنية التحية البترولية السعودية، ونزعة انحياز الإعلام الغربي وبعض البرلمانيين الغربيين تجاه تصديق الرواية الإيرانية على الرغم من تدخلاتها المكشوفة في عدد من الدول العربية وصلت إلى حد درجة احتلال 4 عواصم عربية، وجرأة الإيرانيين على التحول من منازلة السعودية بالوكالة إلى منازلتها مباشرة.

ههههههههههههههههه ان شر البلية مايضحك نعم العالم الغربي ساسته يتبعون مدارس فكرية متعددة وهذا هو سر رفض العالم الغربي والبرلمانيين الاوروبيين تصديق اكاذيبكم، وقضية ايران تحتل اربع عواصم هذه كذبة فرنسا لديها علاقات مع لبنان وما من رئيس لبناني يجب ان يمر من بوابة باريس، بغداد يحكمها جميع مكونات الشعب العراقي نعم اصبح الشيعي العراقي يمارس معتقداته بالعلن وهذا هو سر اصابتكم بمرض جنون البقر، بغداد والعراق شعب صاحب اقدم الحضارات بالتأكيد انت تنظر اليهم بعين مذهبية وهابية لكن هيهات هيهات ان تستغفلون عقولنا بعد ان بانت عوراتكم وتكشفت حقيقتكم الحيوانية المتوحشة،

ايران بزمن الشاه كانت تفرض الجزية على جيرانها وعندما زار شاه ايران الراحل الخليج استقبله الحاكمون في الرقص ورقص بين يدي الشاه محمد رضا البهلوي ملوك ولازالوا احياء ليومنا هذا رقصهم كان اشد وقعا وقوه من رقص فيفي عبده وصبحه ووو هههههههه ……الخ الشاه كان شرطي امريكا بالخليج، صديق اسرائيل الاول، مذل ومهين العرب، عندما حدثت الثورة في ايران ووصل السيد الخميني رض استبدل السفارة الصهيونية بسفير لدولة فلسطين وقبل ان يعترف العرب بفلسطين كدولة في اكثر من عشرين عاما.

بكل الاحوال ماقاله هذا المستكتب ينطبق عليهم وليس على غيرهم، لست مدافعا عن النظام الايراني لكن ماذكرته ايها اللاماجد ينطبق عليكم، ويفترض بالنظام الايراني اعادة النظر بسياساته والكف عن رفع الشعارات المعادية لامريكا والصهاينة وليتم ترك فلسطين للشعب الفلسطيني اﻷبي والمبتلي بتدخلات العربان بشؤنه، العربان هم الاولى للدفاع عن القدس وانا على يقين طريقة العربان بالدفاع عن قدسهم تتم بطريقة الانبطاح ويهبون مؤ……م لاسيادهم ليجعلوهم غلمان مخلدون، تبا وتعسا ﻷمة فقدت شرفها وقيمها، الرشاوي السعودية اشترت ترمب ومن لف لفه، تصوروا

عندما يستيقظ الانسان بالتأكيد يسمع كلمة صباح الخير او السلام عليكم، ياسبحان الله اليوم اول ما نهضت من النوم شاهدت على شاشة الحاسوب وصول تحذير من المستر مارك من ادارة الفيس مكتوب عزيزي نعيم انت خالفت قوانين التواصل الاجتماعي وقمنا في حضر منشورك، المنشور كتبته في سبتمبر عام ٢٠١٦ قرأت المنشور لم اشجع على ارهاب ولا على قتل احد وانما اشدت بموقف رجال هزموا داعش والارهاب، للاسف سياسة تكميم الافواه ومضايقة الصحفيين باتت سمة بارزة بعالمنا المنافق الذي يرفع شعارات الديمقراطية وحرية الصحافة وابداء الآراء لكن هذه الشعارات بالحقيقة كذبة كبرى لرافعي هذه الشعارات لاستعباد البشرية وضرب وقمع كل صوت حر وأبي يرفض الظلم، انا شخصيا عندما بدأت مسيرتي الصحفية مواقع الاسلاميين العراقيين ينتقون وينشرون مقالاتنا فقط التي توافقهم ويرفضون نشر الذي لايتوافق معهم، الاحزاب والتيارات تبقى جيد مازلت لم تنتقد أخطاء رموزهم، لم اجد سوى شخصين شرفاء الاول هو الاخ الاستاذ انور عبدالرحمن مدير صحيفة صوت العراق والذي نشر لي الاف مؤلفة من مقالاتي اليومية خلال اكثر من 16 سنة وتعرض لضغوطات لقمعي لكنه رفض ذلك ووقف معي بكل قوة، الاخ استاذ انور احد الاخوة الكورد الفيليون المحترمين المناضلين والشرفاء والشخص الثاني هو الاخ الاستاذ فالح حسون الدراجي الذي وقف نصيرا لي بكل قوة وايضا ينشر الكثير من مقالاتنا بصحيفته الحقيقة، وبالفترة الاخيرة الاستاذ وداد فاخر ايضا طرح ان اكتب بصحيفته السيمر والرجل مشكورا ينشر كل مقالاتي التي ترسل اليه التي توافقه او التي لاتوافقه، الفيس بوك لم تكن غايتي اكتب به لكن اضطريت لنشر منشوراتنا لانني اعرف ان لديهم سياسة تخضع لنفوذ المال الخليجي السعودي واتذكر عندما اجتمع ولي عهد السعودية الحالي في مدير فيس بوك كتبت مقال قلت انتظروا سوف يتم حضر كل كاتب يفصح الارهاب الوهابي السعودي وفعلا انا تم حضري مرات عديدة بسبب نشري مقالات تستنكر جرائم طيارين سعودين بقتل اطفال اليمن، والاخوة جميع من يتابع منشوراتي عندما اشير للدول الناشرة للارهاب الوهابي اترك ……….. لانه ان ذكرت تلك الدول الناشرة للارهاب يقومون بحضري، قضية المنشور الذي نشرته عام ٢٠١٦ والذي تم حذفه اليوم نشر بصحيفة صوت العراق وهو مقال جدا عادي، الصحف الامريكية اليسارية تكتب اكثر مما انا كتبته، انا اضطررت لعدم التعبير عن كل ارائي وحريتي الصحفية في الفيس بوك، لكن علينا ان نصبر على ذلك لاننا نعيش بعالم منافق كذاب دجال، ويكشف لنا حقيقة ان المال السعودي الذي وهب للحلاب ترمب هو سبب تنمرهم وارهابهم وقتلهم للشعب اليمني والعراقي والسوري والليبي ……الخ عندما صدام الجرذ احتل الكويت الاعلام السعودي بقي اكثر من 14 يوم لم يشير لقضية غزو صدام للكويت وعندما وصلت جيوش امريكا بدء الاعلام السعودي يتحدث عن الغزو، بقضية قصف ارامكو السعودية صمت الاعلام السعودي الى ان جائت التوصيات من ترمب وبعد مضي اسبوع بدأ صراخهم ايران قصفتنا ههههههه والحقيقة ان شعب اليمن الشمالي الفقير المحاصر المستباح هو من قصف شركة ارامكو واذل التفوق العسكري السعودي هههههه سلاح الخليج وطيرانهم مثل خنجر ابو عزام وضع خنجره بحزامه ضامه لليوم الاكشر الاسود وتاليها اجاه واحد شقي ولاط به وسأله عن الخنجر عندما كان يلوط به قال له محتفظ به لليوم الاسود هههههه قال له وهل يوجد يوم اسود اسوأ من هذه اللحظات، اقول من المتنمر يا ايها المستكتب؟.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.