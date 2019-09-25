شرطة اربيل تعتقل شابا قتل والدته

اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن القاء القبض على شاب اقدم على قتل والدته في قرية “مورتكه” التابعة للمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه تم ابلاغ قواتها بتاريخ (۱٥/۹/۲۰۱۹) بوقوع حادث “غير مرغوب” فيه بقرية (مورتكه) وبعد وصول القوات الى مكان الحادث تبين ان شخصا قام بقتل والدته.

وبهذا الشأن نقل البيان عن الضباط في قسم شرطة مكافحة الجريمة النقيب فرمان عبد الله محمد قوله انه “تم ابلاغنا بوقوع جريمة قتل في القرية المذكورة ونحن بدورنا وعلى الفور توجهنا الى محل الحادث وتبين ان شخصا يُدعى (خ، أ، ظ) يبلغ (19) عاما من العمر ومن القومية العربية قام بقتل والدته المدعوة (سندس احمد).

واوضح الضابط ان المتهم وبعد وقوع الجريمة هرب الى قضاء الشرقاط، مستدركا القول انه تم التمكن من استدراجه والقاء القبض عليه.

وتابع النقيب محمد قوله انه تم فتح ملف تحقيقي للمتهم، وعرضه على القاضي والذي بدروه اصدر امرا بحبس المتهم وفق المادة (405) من قانون العقوبات العراقي.

هذا ولم يشر البيان الى الاسباب التي ادت الى وقوع الجريمة، وكيفية قتل الضحية.