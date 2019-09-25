شوان محمد طه لتنسيقية الكورد الفيليين نسعى لتكون الانتخابات وسيلة لتوحيد الصف الكوردي في بغداد

التقى الاستاذ شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مكتبه ببغداد صباح اليوم الاربعاء وفد الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين.

وتم خلال اللقاء بحث الوضع الكوردي في بغداد والمناطق المشمولة بالمادة 140 وبالاخص انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

واكد الاستاذ طه ان الحزبين الكورديين الرئيسين على وشك توقيع اتفاق للمشاركة بقائمة واحدة في بغداد والمناطق المشمولة بالمادة 140 .

وشدد مسؤول الفرع الخامس على ضرورة اتفاق الكورد في بغداد على مرشحين اثنين فقط لانتخابات مجالس المحافظات اما ان يكونا حزبيين او من المستقلين من الكورد الفيليين، مشيرا الى انه ينبغي ان تكون الانتخابات وسيلة لتوحيد الصف القومي وليس الغاية الاساسية للقوى الكوردية.

وفي جانب آخر من اللقاء تمت مناقشة الصيغة التي يمكن اتفاق القوى الكوردية في بغداد و واسط على المرشحين في بغداد و واسط.

وفي ختام اللقاء حذر مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني من كثرة عدد المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي اثبتت فشلها بالسنوات السابقة وغير مجدية الغرض منها تشتيت الاصوات واكد شوان طه للهيئة التنسيقية ضرورة التحرك للخروج بنتيجة إيجابية ففي حال تكرار التجارب السابقة الخاسر الوحيد الصوت الكوردي ببغداد والحزبين الكورديين سيشاركان بقائمة موحدة ولثقلهما الجماهيري والتنظيمي يفوز مرشحهم ليس لدينا مشكلة ،مانريده هو وحدة الصف الكوردي ببغداد وهي انطلاقة لمرحلة اكبر .