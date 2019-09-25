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عبد المهدي يزور السعودية عدة ساعات

يجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يوم غد الاربعاء زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان ان الاخير “سيلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة”.

يشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عاد مؤخراً من زيارة الى الصين ترأس فيها وفداً رسمياً كبيراً، ضم وزراء ومحافظين وعدة مسؤولين.

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