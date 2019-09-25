عشیرة العبید ، تواجدها فی محافظة کرکوک ووثیقة عثمانیه…

تفضل علي الصدیق العزیز الدکتور جبار قادر بارسال وثیقه عثمانیه تعود الی عام1905( 1322 رومیه ، 1324 هجریة) صادره من ولایة بغداد وموجهة الی وزارة الداخلیه العثمانیه لغرض الاطلاع علیها وترجمتها ان امکن . ولاهمیة الوثیقة من الناحیة التآریخیه من حیث رصدها لنزوح مجموعة بشریة من اماکن استیطانها الاصلیة ثم ضربها فی اماکن جدیدة و بالتالی تغییر دیموغرافیة تلک الاماکن وتحولها الی ترکیبه سکانیه نشطة ومنافسة السکان الاصلیین وهی ظاهرة تاریخیة وطبیعیه علی نطاق العالم باجمعه وکمثال فان العنصر الترکی فی ترکیا الحالیة لم یکن لهم وجودفی حقبة زمنیه معینه لکن العوامل الاقتصادیة والسیاسیة دفعت بهم الیها حتی اصبحوا العنصرالغالب حالیا وینکرون وجود العناصر الاصلیة بل وینکرون وجوده اصلا..ولکل ذلک ، فقد قمت بترجمتها ونشرها خدمة للعلم والتاءریخ و لبیان الحقائق.

الوثیقة فی سیاقها التاریخی و الرسمی تبین قیام شیخ عشیرة العبید عبدالعزیزواعوانه المتواجدین انذاک فی اقصی جنوب کرکوک بحالة بداوة بالتعرض للمارة والمسافرین عبر موقع الفتحة علی نهر دجله وتطلب من الوزارة ارسال قوة مسلحة دائمیه الی الموقع المشار الیه لطردهم منه و الحیلوله دون قیامهم بتلک الاعمال.

وعلی ذکرعشیرةالعبید التی اصبحت الان واقعا سکانیا موءثرا فی محافظة کرکوک من المفید ان نلقی ضوء مختصرا علی تآریخها و کیفیة نزوحها الی مناطق جنوب و جنوب غرب کرکوک وانتشارها فیها رویدا رویدا اذ تقول المصادر التاریخیه بانها والجبور والدلیم هم احفاد او اسلاف ثلاثة اخوة هم عبید و جبر وثامروهم ابناء عمرو بن کرب الزبیدی وانهم هاجروا من الیمن الی نجد فالصحراء السوریه وتغیرت اماکن انتشارهم ضمن الرقعه الجغرافیه المحیطة بتلک الاصقاع بسبب هجرات البدو المستمرة فی القرن الثامن عشر ووفقا لقاعدة الاتجاه الفصلی بحثا عن الکلآ و الماء لمواشیهم وکان حوضا نهری دجلة والفرات من اکثر الاماکن اغراء لهم بسبب توفر هذین المصدرین فیهما بشکل وافر.

ویوءید ذلک عالم التاریخ و الاجتماع العراقی المشهور الدکتور علی الوردی اذ یقول فی کتابه ” لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث” با ن قبیلة العبید فی زحفها التدریجی من الطرف الشرقی لنهر دجله شمالا وصلت الی الافدام الجنوبیه لجبل حمرین فی عام 1858غیر انهم کانوا یصلون الی اطراف کرکوک نفسها خصوصا فی فصلی الصیف والخریف وعلی شکل ماکان معروفا ب ” الجوالة” وهذا مما ادی الی تکوین علاقات ودیه قویة بینهم و بین العشائر الکردیة القاطنة فی تلک الاصقاع.

وبالرجوع قلیلا الی الخلف ضمن السیاق التآریخی من المفید ان نذکر بانه خلال مراحل عملیة الزحف التدریجیه هذه فان العبید کانوا قد وصلوا الی اطراف بغداد فی نهایات القرن السابع عشر مستقرین فی الطرف الشرقی من نهر دجله و اصبح لهم نفوذ فی بغدا د حیث یرد اسمهم فی تواریخ بغدادیه تعود لعام 1707 .

ویبدو ان القبیله اصبحت علی قدر من الاهمیه لدی السلطات العثمانیه انئذ حتی کان شیخها عبدالله الشاوی کان یدخل فی حاشیة پاشا بغداد و یتولی منصبا رفیعا لدیه وهو منصب (باب العشائر) الذی یعنی الوسیط الرسمی بین الحکومه والسکان المحلیین والعشائروکذلک نجله محمد بیک الشاوی ، وهذا مما ساعده فی رفع مکانة عشیرته وتوسیع رقعة انتشارها من ابواب بغداد الی تکریت و امتدادها فی بعض الاحیان الی اطراف الخابورو استخدامها کقوات غیر نظامیه فی بعض المهام الحکومیة.

وتبعا لتغیر مواقف الولاة العثمانیین فی بغداد تجاههم ، فقد قاموا بعدة ثورات ضدهوءلاء الولاة فی الاعوام 1769 و 1785 و 1802 و 1803 مما اضطرهم الی عبور الفرات ذات مرة باتجاه الصحراء السوریه غیر انهم عادوا بعد ذلک لما خف ضغط الحکومه علیهم .

کما تقول سجلات التاریخ بانه فی العام 1805 تلقی امیران کردیان من امراء بابان هما پاشا شهرزور (کرکوک) و پاشا کویسنجق امرا من والی بغدادبطردهم بعد عودتهم ثانیة غیر ان الحمله فشلت بسبب تقاتل الامیرین الکردیین بینهما ومقتل پاشا کویسنجق علی ید پاشا شهرزورثم ما لبث ان انقلبت الایه فقد دعا پاشا شهرزور قوات من العبید الی کرکوک لمساعدته علی ردع هجوم محتمل من جانب والی بغداد علیه .

حاول العبید بعد ذلک استرداد مکانتهم القدیمه قبل ان یجبرو من قبل العثمانیین علی اخلاء منطقةالجزیرة بصوره نهائیه فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر و انصرف عدد کبیر من العشائر المتحالفه معهم فی اتجاهات شتی فهاجر اللهیب الی حلب وسکن الغریر جنوب الفلوجه وقصدالبوحمد منطقة الموصل و ازاء ذلک عبرت جموع العبید نهر دجله متجهة شمالافاختارت الضرب والاقامة فی اطراف نهر العظیم جنوبی کرکوک اما الجبور فقد اختارو السکن مع اقاربهم من الدلیم فی میاذین بین دیر الزور والبوکمال فی مطلع القرن التاسع عشر بینما توجهت مجموعات منهم ( الجبور) الی شرق دجله الی جوار اقاربهم الاخرین من العبید.

وتقول المصادر المختلفه ان العشیرة استمرت فی الانتقال شمالا فعبرت حمرین واستقرت فی اطراف نهر زغیتون . ولدی التمعن فی الحولیات العثمانیه ( السالنامات ) العائدة لمتصرفیة او ولایة کرکوک لتلک الفترة نجد اشارات الی قبائل عربیه تعیش بشکل جوالة فی اقصی اقاصی الولایه فی مقتربات جبل حمرین .وکما تدل بعض المخاطبات الرسمیه فان بعضا من شتاتهم استقر بعد ذلک فی قریة ( الشبیچة) فی المنطقة ذاتها. وبقی امرهم هکذا الی ما بعد سقوط الدولة العثمانیة واقامة الجکومة العربیة من قبل البریطانیین وعلی ید شخص وزیر المستعمرات ونستن چرچل الذی اتی (مع زمیله لورنس ) بفیصل ابن الشریف حسین من سوریا بعد ان طرده الفرنسیون هناک ونصبه ملکا علی (میزوپوتامیا- ما بین النهرین ) بعد ان اخترعوا له اسما جدیدا هو العراق ( یلاحظ ان المدلول الجغرافی للعراق یختلف تماما عن المدلول الحالی اذکان هناک عراقان عربی وعجمی ویطلقان علی منطقتین جغرافتین تختلفان عن الخارطة المرسومة من قبل البریطانیین ).

وفی الثلاثینات من القرن الماضی وبعد تشکیل واستقرار الحکومه العربیه فی العراق اتجهت النیه الی اسکان العشائر الرحل للتقلیل من اصطداماتها ومشاحناتها التقلیدیه بسبب الکلاء والماء وکان العبید علی عداء قدیم ومتواصل مع عشائر شمر و العنزه لذلک السبب ، فارتوءی اسکانهم فی السهل الکبیر والواسع

الواقع جنوب و جنوب غرب کرکوک المسمی بالحویجه والذی کانت ترتاده العشائر الکردیه الزنگنه و الجاف والکاکائیه و الدزه یی و الداودیه و السمایل عزیریه کل شتاء(طائفة میرزای نغالی مثالا الذی لازال اسمه یطلق علی قریة کواز میرزا فی تلک الحوالی) وهوءلائ هم الذین بنوا قریة الحویجه فیما بعد یشارکهم بعض العرب من عشیرة العبید وکانت علاقاتهم مع العشائر الکردیه علاقات موده و صفاء .

غیر انه وبسبب المشاحنات التی حدثت هناک بین العشائر الکردیه ترکت تلک العشائر ارتیادها السنوی المعهود الی المنطقه و بقی العرب وحدهم فی القریة الی جانب بعض العوائل الکردیه الذین خلت المدینه منهم نهائیا بعد احداث 2003 وما تلاها .

ومن الضروری الاشارة هنا الی ان رغبة الحکومة العراقیه فی اسکان العبید فی الحویجه لم تنحصر فئ اطار سیاسة توطین العشائر بل تعدتها الی الرغبة الجامحة لدی بعض اوساطها فی تعریب منطقة کرکوک وکان لوزیر الداخلیه انذاک ثم رئیس الوزراء یاسین الهاشمی دورا رئیسا بل اساسیا فی ذلک . فالمعلوم عن هذا الرجل الذی کان ضمن طاقم الملک فیصل المطرود من سوریا من قبل الفرنسیین انه کان قومیا عربیا متشددا ویعتبر نفسه تلمیذا لکل من مصطفی کمال اتاتورک و ساطع الحصری وهو الذی اصدرحینما کان وزیرا للداخلیه قانونا یجیزمنح الجنسیه العراقیه للعربی المقیم فی العراق خمسة عشر یوما متواصلا فتمعن !!! فی حین یروی انه وفی احدی زیاراته الی کرکوک طلب من متصرفه عدم السماح للکرد بالسکن فی منطقتی تپة ملاعبدالله وزیویه….

وفی اطارهذه السیاسه نقلت سلطات کرکوک فی عام 1933 وبامر من بغداد سجناء سجن کرکوک و هم من الکرد جمیعا الی الحویجة للعمل الاجباری فی حفر قناء مائیه بطول (37) من الزاب الاسفل الی الحویجه لتشجیع السکان العرب علی الاستقرار و مزاولة الزراعه و قسم السهل الخصب الی قطع مساحة الواحدة منها (52) دونما لکل فلاح وقد انتهی المشروع عام 1934غیر انه لم ینجح کثیرا لعدم معرفة المنتفعین بالزراعة کثقافة وتفضیلهم حیاة الرعی والبداوه علی حیاة الاستقرار والانتاج الزراعی.

استمر نزوح عرب الحویجه شمالاو شرقا باتجاه داقوق و طوزخورماتو وتازه خورماتوویایجی والزاب . بید ان هذا النزوح لم یخلومن اصطدامات متکررة مع العشائر الکردیه القاطنه فی تلک الحوالی وابرزها تلک التی حدثت مع الطالبانیه والداودیه والکاکائیه فی مناطق داقوق و الطوزوغیرهما و التی لعب فیها احد روءساء الکاکائیه المسمی عوزیر دورا کبیرا فی صدهم و ردعهم و منعهم من التقدم فی اراضیهم ومن ذلک نشاءت الهوسه المشهوره : دم العزیر دواها ….هو الخنزیر سواها . کما ان عائدیة اکثر الاراضی الزراعیه فی جنوب وجنوب غرب کرکوک الی ملاکین متنفذین کالسید احمد خانقاه و النفطچیه و الاوچیه وغیرهم قد حالت دون توسعهم الاکثر شمالا و شرقا حینئذ.

وکان العبید وکذلک وحلفاوءهم الجبوریرتبطون بعلاقات مودة عشائریة قویه مع جیرانهم العشائر الکردیه و کان من المعتاد ان تراهم مع قطعان مواشیهم یرتادون مناطق التون کوپری وشوان و قره حسن وغیرها ویصلون الی مقتربات السلیمانیه شمالا صیفا بحثا عن الکلاء والماء. لیس ذلک فحسب بل امتدت تلک العلاقات الی مصاهرة ومناسبة و الی ان یودع الکثیر من اصحاب الاغنام العرب قطعان مواشیهم لدی الغنامة الکرد لتربیتها والانتفاع المشترک بها وفق قاعدة ( الشوانکارة) المرعیة… وان خانقاه السید احمد

فی کرکوک کان هو المکان الوحید و المفضل لفض نزاعاتهم العشائریة (نزاعات العبید وشمر فی خمسینات من القرن الماضی مثالا).

غیر ان الایه انقلبت مع الاسف بعدهبة ریح السموم البعثیه الاولی فی انقلاب شباط عام 1963 و مجیء البعث الی الحکم ومارافقته من اعمال عنف شملت العراق کله حیث سن البعثیون اسوآء سنة فی البلد من خلال تشجیع واغراء العشائر العربیه فی الحملات الظالمة ضد اخوتهم وجیرانهم الکرد بالاشتراک مع الجیش العراقی والحرس القومی فی نهب و حرق القری الکردیه و الاستیلاء علی اراضیهم الزراعیه وفرهدة المواشی والحاصلات والحاجیات البسیطة للفلاحین الکرد فی اطراف کرکوک حتی وصل الامر الی الابرة والمخیط والمنخل وقد کان العبید فی المقدمة من هذه العشائر مع الاسف الشدید ولم یعر احد رابطة الملح والخبز علی مدی عقود من الزمان ….

تحضرنی فی هذه المناسبة واقعة لاتخلو من طرافة وعبرة. احد الروءساء من الذین اشترکوا بنشاط فی الحملات المشار الیها وکسب غنائم کثیرة من المواشی والاموال تقدم به العمرو انتابته خشیة الموت فاراد ان یذهب الی حج بیت الله الحرام لتحریر رقبته من اثام الدنیا لکنه وجد انه رغم غناه الوافر فان ماله یخلو من الحلال الا قلیلا و لا یصلح للحج فذهب الی احد ابناء عمومته وکان هذا رجلا متدینا ابت نفسه ان تقترب من الحرام و طلب منه ان یقرضه الف دینار لیذهب به الی الحج . فاستغرب هذا من الطلب وقال اذا این القناطر المقنطرة التی تکتنزها فی المجمدات (!!!) وماذا حل بها هل صرفتها فی اعمال الخیر، فاجابه انک شیخ و عالم و تعرف مصدر هذا المال لذا فهو لا یصلح لهذا الغرض!! هذا حصل والشرع الشریف یقول انه لایحل لمسلم مال اخیه المسلم ولادمه ولاعرضه….

وفی الحقیقة لم تتجرآ ایة حکومة فی العراق قبل ذلک علی ادخال العشائرفی الصراعات الداخلیه و نشر بذور العداء بین ابناء الشعب .

و فی العودة الثانیة للبعث عام 1968 ازداد الامر سوء فلقد تمت تخلیة المناطق الکردیة فی کرکوک من سکانها و هجروا الی الوسط والجنوب ووزعت اراضیهم علی العرب ( واکثرهم من العبید والجبور) و استقدموا فضلا عن ذلک فلاحین عربا من الوسط والجنوب و اسکنوهم فی تلک الاراضی ولازالت مشکلة هذه الاراضی تنتظر الحل باعادتها الی اصحابها الحقیقیین رغم اسقاط حکم البعث فی نیسان عام 2003.

وختاما ، ولکی لایستنتج احد باننی اکتب هذه السطور بدافع غیر ودی وولغایة فی نفس یعقوب ، فانی اروی الواقعة التاریخیه التالیة : عندما عین الشیخ محمود الحفید حکمدارا علی کردستان من قبل السلطات البریطانیة بعد سقوط الدولة العثمانیه ذهبت الیه وفود عشائر المنطقة للتهنئة والتایید وکان بین تلک الوفود جمع من روءساء عشیرة العبید و قد اسروا للشیخ الحفید بانهم عرب کردستان و قد اتوه متبرکی و موءیدین واستضافتهم الشیخ معززین مکرمین .

امین شوان

المصادر:

1- لمحات اجتماعیة من تاء ریخ العراق الحدیث- الدکتور علی الوردی

2- مشکلة الموصل- الدکتور فاضل حسین

3- الویکیپدیا- موضوعة عشیرة العبید

4- حماقة چرچل – کیف خلق چرچل العراق الحدیث – کریستوفر کاثروود ( انگلیزی) قید الترجمة من قبل الکاتب

5- مشاهدات و معلومات شخصیة

ترجمة الوثیقة:

ولایة فی بغداد

135 الی وزارة الداخلیة الموقرة

صاحب الدوله سیدی المبجل

بالنظر لما ورد بتحریر قائمقامیة قضاء سامراء المتضمن قیام شیخ عشیرة العبید عبدالعزیز واعوانه باتخاذ الموفع المسمی ب ” الفتحة” الواقعه علی نهر دجله مکمنا للترصد والتعرض للمسافرین و المارة و طلب تخصیص خمسة وعشرین بغالا ( الخیاله الممتطین للبغال بدلا عن الجیاد- المترجم ) لمنعهم من القیام بالاعمال المذکوره و طردهم من الموقع اضف الی ذلک تجاوزهم المستمرعلی الجفلتکات ( المزارع –المترجم ) السلطانیه الموجوده هناک و التی یشرف علیهاالفیلق السلطانی السادس المعسکر فی القضاء المشار الیه و علی الزراع العاملین فیها وعطفا علی طلب قیادة الفیلق المذکور المتضمن اعزام قوة لنفس الغرض واخذا بنظر الاعتبار ما ورد بمذکرة مجلس هذه الولایة وهامش قیادة الفیلق علیها فآن العشیرة تتبع سنجق کرکوک ضمن ولایة الموصل المحروسة مما یعنی ان الاعمال التی ترتکبها والموقع الذی ترتکب فیه اعمال التجاوزات المشار الیها تقع ضمن حدودها هذا فضلا عن ان قرب الموقع من قضاء سامراء ییسرلهم اجبار الکلکات الحامله للاموال التجاریه القادمه من طرف الموصل والمسافرین علی دفع رسم غیر مشروع یسمونه ب ” الخاوة” وبعکسه یحیلون دون مرورهم وعبورهم . ان استمرار هذه الحالة یشکل عائقا کبیرا امام سیر الاعمال التجاریه وتعویقا لامور الکسب الیومی للمواطنین لکون الطریق معبرا رئیسیا فضلا عن تهدید امن الموقع نفسه و اطرافه واستهداف المارین والعابرین من التجار المحلیین والجفتلک السلطانی المشار الیه سلفا واستهداف السیاح الاجانب الذین یتطلب سفرهم صحبة المامورین الحکومیین

المرور من الموقع وقد اصبح هذا الامر علی وجه الخصوص موضوعا للقیل والقال بین الناس والشکایات المتکررة وبالرغم من قیامنا بآبلاغ الولایه المشار الیها مرارا فآنه لم یتم الوصول الی حل مثمر لحد الان . وبالنظر لکون الزمره المشار الیها مستمره فی تسلطها وتعنتها ولکبر مساحة هذه الولایه فآن قوة الضبطیه ( الشرطة المحلیة- المترجم) العائده لها منتشرة فی اماکن متفرقة وبعیدة عن بعضها البعض کما ان تشکیل قوة جندرمة (درک- المترجم) مستقله من عشرین الی ثلاثین فردا امرخارج عن امکانیاتنا ، وحتی لو تم تشکیل مثل هذه القوة ، علی سبیل الفرض ، وارسالها الی الموقع المذکور فآنها بعد قیامها بالایفاء بمهامها وعودتها الی مقراتها فان العشیرة المنوه عنها لا تلبث ان تعود الی نفس السلوک لذلک واخذا للعائدیه الاداریه للموقع بنظر الاعتبارفآنه یتطلب تخصیص قوةکافیة من الضبطیة لهذا الغرض حصرا او تشکیل نقطة ضبطیة دائمیة فی الموقع وطرد عبدالعزیز المرقوم واعوانه طردا نهائیا وابعادهم وفرض الامن والاستقرار فیه وهذا یدخل ضمن اختصاصات و صلاحیات الولایة المشار الیها بما لایقبل الشک واننا اذ نرفع هذا الامر الی مقام الوزارة الجلیلة فاننا نرجوالتفضل باتخاذ الاجراات و التدابیر الصارمة التی ترونها مناسبه لمنع وقوع التجاوزات هذا مع العرض باننا وضمن امکانیاتنا اوعزنا الی القائمقامیه المبینه اعلاه لاتخاذ الاجراات الاحترازیه من جانبها ..املین من الوزاره الجلیله اعارة ما عرضناه العنایة اللازمه والاسراع فی اتخاذ التدابیر المقتضیة لیبسط الامن والاستقرار فی الظل السلظانی جناحهما الوارف علی هذه الولایه و عدم السماح للعابثین بالاخلال بهما قطعا و فی الختام فان الامر والتقریر منوطان بمقامکم العالی الذی الیه یوءل القرار النهائی .

23/ذی الحجه 1324 هجریه

24کانون الثانی 1322 رومیه

ملاحظه من المترجم : 1324 هجریه تعادل 1905 میلادیه.

ختم وتوقیع: عن والی بغداد