نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت: يخسي يغني عدنا

رفض الفنان الكويتي نبيل شعيل، وجود أو غناء فنان عراقي – رفض ذكر اسمه – في الكويت لأنه هاجم الدولة الكويتية، واصفًا إياه بالمسكين الذي يقف مع النظام العراقي.

وقال شعيل في لقاء متلفز على قناة كويتية: ”يقف مع النظام العراقي ثم يخرج ويتبجح ويهاجم الكويت للأسف خسي هذا لا يجينا“.

وتفاعل الجمهور مع هذه التصريحات، مؤكدين أنه يقصد الفنان العراقي كاظم الساهر، وأنه يرفض حضوره للكويت.

وخصّ بالذكر الفنان العراقي ماجد المهندس، مؤكدًا أنه يرحب به كفنان عراقي في الكويت، إضافة إلى أي فنانين عراقيين محترمين لأنه يتم اتهامه بأنه يقف ضد حضور الفنانين العراقيين لإحياء حفلات بالكويت.

وتابع: ”ماجد المهندس أنا أحترمه عندما يأتي الكويت هو مطرب محترم أخذ الجنسية السعودية وكل شيء ولكنه محترم“.

وأعلن نبيل شعيل ترحيبه بالعراقيين في بلده الكويت بشكل عام، فقال: ”العراقيون ليس فيهم شيء، إلى متى تستمر الخصومات، هذه حقبة وراحت والخصومات لا تستمر“.

ورفض شعيل خلال ذات اللقاء، الحديث عن الفنان العراقي كاظم الساهر، مبديًا اعتراضه على أسئلة مقدمي اللقاء، لأنه اتفق معهم بتجنب الحديث عن أي أسئلة خلافية تُطرح عليه، فقال: ”هذا الموضوع ممكن سكره، لا أحب الحديث عنه هو فنان له جمهوره ومستمعينه ومحبينه وفي فترة وجدت خلافات وصارت ولا أريد الحديث“.