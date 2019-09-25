قيادي في التيار الصدري يستبعد وقوف موالين لايران وراء قصف المنطقة الخضراء

استبعد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، وقوف ايران او الجهات المسلحة القريبة منها في العراق خلف قصف المنطقة الخضراء ومحاولة استهداف السفارة الامريكية فيها، فيما اشار الى ان الصواريخ ومنصات الصواريخ التي استخدمت في تلك العملية كانت بدائية الصنع ما يصعب معرفة مصدرها بشكل دقيق.

وقال الزاملي ان “ايران تريد التهدئة في الوقت الحالي وكذلك الاطراف المرتبطة او القريبة منها لا تريد احراج الحكومة العراقية بهكذا عمليات وبالتالي فان الجميع يريد التهدئة لكون اي حرب تحدث سوف تحرق الجميع دون استثناء”.

واوضح القيادي في التيار الصدري ، ان ” الصواريخ ومنصات الصواريخ التي استخدمت في تلك العملية كانت بدائية الصنع ولم تكن من مناشىء رسمية ما يصعب معرفة مصدرها بشكل دقيق”.

وكان التحالف التحاولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق قد اصدر، أمس الثلاثاء، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد، مبينا ان قوات التحالف تحتفظ بحق الرد والدفاع عن نفسھا.

وقال بيان التحالف ، ان “قوة المھام المشتركة – عملیة العزم الصلب تستمر بالعمل مع والى جانب شركائنا في قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش”، مبينا ان “أي جھة لم تعلن مسؤولیتھا عن الھجوم الأخیر في بغداد، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأ مُستخدم من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة”.

وتابع “اننا لن نتسامح مع أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة”، لافتا الى ان “قوات التحالف تحتفظ بحق الرد والدفاع عن نفسھا”.

وأعلنت أجهزة الأمن العراقية، مساء الاثنين الماضي ، عن سقوط قذيفتين على “المنطقة الخضراء” وسط العاصمة بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن “قذيفتي هاون سقطتا، الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة ببغداد”.

هذا فيما كانت مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء ، افادت بأن “صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأميركية ، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية”.

وأوضحت هذه المصادر نفسها أن صاروخاً ثالثاً سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية.