لا تسل
عبد صبري ابو ربيع
لا تســـل عمـن دهـاني
عــاشقــاً بكل وجـدانـي
سمراء شقراء كاللجين
سرقن قلبي وحناني
أعطيتهن سنين عمري والأماني
ولـــم أدري كيف أكلن كل سنيني
كنت عاشقاً كلون القمر
من غير لوني
وكل صباح ٍ ألقى التي تهواني
أعبـر وإيــــاها بقُبل ٍ
لامست كلا الشفتيني
واهٍ يــــا حبيبتي
لا أدري ان كـنت
نسيت من ناداني
السنين تجري
جري الماء في الرافديني
بين الجسر والكرخ
رميت قلباً جريح الجانبيني
ألا يــا سيدة العشــاق مهلاً
على الاثنين
أنا كل ليلة أطيافكم
تمــرُ وتنـــاديني
والآهــات لا تفيد
شكواي ولا أنيني
يــا مشرقة الوجه كـــالفجر
على بسـاط ٍ أخضر العينينِ
ردي لي ما ضاع مني
كل هذه السنين ِ
كـنت كالـــزنبق
مرهف الحسن والجنانِ
ألا يا بنات الهوى
ودعت كل أشتياقي وحنيني