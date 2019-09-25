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محافظ ذي قار يتفقد قضاء الدواية ويعد بمتابعة ملف الخدمات

المكتب الإعلامي

تفقد محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، قضاء الدواية شمال الناصرية في إطار جولاته المستمرة في الأقضية والنواحي ، مصطحباً عدداً من مدراء الدوائر الخدمية ، مؤكداُ ” استمرار العمل على المضي في انجاز خطته الخدمية الشاملة ، للنهوض بالواقع الخدمي المتراجع في الأقضية والنواحي ، فضلاً عن مركز المحافظة ” .

وأطلع الدخيلي ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي ، واستمع الى اراء وشكاوى عدد من ابناء القضاء ، موجهاً الجهات الخدمية بتكثيف جهودها ومواصلة العمل في تحسين واقع الكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكات الصرف الصحي ، علاوة على تنشيط عمل مؤسسات الدولة في القضاء بشكل تظهر نتائجه قريباً “.

المكتب الاعلامي

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