محافظ ذي قار يعلن عن إحالة مشروع تأهيل مدينة الصدر وحي أور إلى التنفيذ

المكتب الاعلامي

اعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، اليوم الأربعاء عن إحالة مشروع انشاء شوارع وارصفة في مدينة الصدر وحي اور إلى التنفيذ ، ضمن تنمية الاقاليم لسنة 2012 بكلفة تجاوزت الـتسعة مليار دينار عراقي ، بعد توقف دام لسنوات .

وقال الدخيلي ” إن مشروع انشاء شوارع وارصفة مدينة الصدر وحي اور في الناصرية تمت احالته الى احدى الشركات العراقية للمباشرة بأعمال تنفيذه بكلفة جاوزت الـ 9 مليار دينار عراقي ، وبفترة إنجاز قاربت السنتين .

واوضح ان ” المشروع توقف لسنوات بسبب إخلال الشركة المستفيدة سابقاً وانهاء كافة متعلقاتها وإحالته للتنفيذ من جديد على احدى الشركات العراقية للمباشرة به مطلع الاسبوع المقبل .