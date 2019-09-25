مسرور بارزاني : مفاوضاتنا مع بغداد على المسار الصحيح وتخطو بوتيرة جيدة

وفي الاجتماع الذي حضره القنصل الأمريكي العام في اربيل ستيفن فاغن، سلط رئيس حكومة إقليم كوردستان الضوء على المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية، وقال: “مفاوضاتنا مع بغداد تخطو بوتيرة جيدة، وهي على المسار الصحيح”.

وبعد أن أشار إلى أن المحادثات مع الحكومة الاتحادية تحرز تقدماً على كافة الأصعدة ، أكد رئيس الوزراء تقديم مقترحات لحل الخلافات العالقة استناداً إلى الدستور.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة أن لا يتم التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظات بل كإقليم مُثبت في الدستور، مجدداً التأكيد على أن حكومة الإقليم تسعى لتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

من جانبه، عبّر مساعد وزير الخزانة الأمريكي عن سعادته بالتقدم العمراني الحاصل في إقليم كوردستان، وقال: “نحن مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لإقليم كوردستان ، خصوصاً في مجال النظام المصرفي”.

كما بحث الجانبان المساعدات والإصلاحات المتعلقة بقوات البيشمركة.