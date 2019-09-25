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مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

كشف مصدر سياسي عراقي، الثلاثاء، عن وجود حراك كبير في العراق ضد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وحكومته.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المصدر قوله إن “التحرك يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، بالإضافة إلى زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم”.

وأضاف أن “التحرك يهدف إلى تغيير في الكابينة الحكومية لحكومة عبد المهدي، أو ربما يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال سحب الثقة عن عادل عبد المهدي”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتواجه حكومة عبد المهدي انتقادات واسعة من قبل أطراف سياسية عدة، بالإضافة إلى حديث مستمر من قبل أعضاء برلمان وقادة سياسيين عن احتمالية عدم إكمالها دورتها.

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