منع كادر قناتي NRT عربية و الفلوجة من تغطية تظاهرات امام مكتب رئيس الوزراء

٢٥/٩/٢٠١٩

منعت القوات الامنية كوادر قناتي NRT عربية و الفلوجة الفضائيتين من تغطية تظاهرات انطلقت امام مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء .

علي مروان مراسل NRT عربية قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ان “كادر قناته كان في مهمة لتغطية تظاهرة لحملة الشهادات العليا امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واثناءها قامت قوة امنية تابعة لحماية المكتب بمنعهم من التصوير و سحب كاميراتها و حين قدوم فريق قناة الفلوجة قاموا بالتصرف ذاته و منعوا كادر القناتين من التغطية بالقوة بحجة عدم امتلاكهم كتب رسمية تسمح بالتصوير”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تستنكر حوادث تكميم الأفواه التي تطال الاعلاميين من قبل عناصر الحمايات و القوات الامنية ، فإنها تدين حادثة اليوم التي حدثت امام مكتب رئيس الوزراء و الذي يعد الجهة التنفيذية للدستور الذي يكفل حرية التعبير.

و تطالب الجمعية رئيس الوزراء بالتحقيق في حادثة اليوم و منع تكرارها في كافة المؤسسات الحكومية التي يتعرض فيها الاعلاميين لحوادث المنع و العرقلة بشكل مستمر.