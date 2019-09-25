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وزارة التربية /تفعيل التعاون التربوي المشترك مع مكتب اليونسكو في العراق

في اطار تفعيل التعاون التربوي المشترك مع الجهات العربية والعالمية التقى السيد محمود حسين القيسي الامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم بالسيد باولو فونتاني مدير مكتب يونسكو العراق و السيد روري روبرتشو مدير قسم التعليم في المكتب اليوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهر ايلول الجاري بحسب تصريح فراس محمد حسن مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة

اوضح فيه ان القاء تضمن مناقشة الشأن التربوي والتعليمي وسعي المنظمة لدعم اللجنة الوطنية العراقية بقطاعتها كافة والسعي الجاد والمثمر للوصول لتعليم ابتدائي وثانوي ذي جودة عالمية في المناطق التي اصابها التضرر اثر التعرض للازمات التي عصفت بالبلد والذي يدعم حاليا 26259 طالبا من النازحين والعائدين واللاجئين للمراحل الدراسية كافة في ست محافظات ( اربيل , سليمانية , دهوك , نينوى , الانبار ’ وصلاح الدين ) .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

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