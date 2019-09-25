ياسمين نيار و حقيقة الانذار القانوني

أطلقت النجمة الجزائرية ياسمين نيار أغنية جديدة تحمل عنوان ” توحشتك ” من كلمات الشاعر الجزائري نبيل مدني و الحان و توزيع مصطفى 62 و قد باشرت بالتحضيرات اللازمة لتصويرها على طريقة الفيديو كليب في سويسرا تحت اشراف شركة ” نيار غروب ” , حيث من المقرر بث العمل عبر الفضائيات العربية في القريب العاجل , و اشارت الفنانة الى ان العمل هو الاول لها في مجال الغناء الجزائري و ان ثمة خطوات أخرى سوف ترى النور ضمن هذا الاطار , انطلاقاً من قاعدة البحث الدائم عن الافضل .

في المقابل اشارت ياسمين الى ان وكيلها القانوني في مصر المستشار محمد عرايس يتابع الشكوى الرسمية ضد الفنان عصام كاريكا الذي تبلغ انذاراً بضرورة تسليم المدعية الاغنية سبب الخلاف التي هي بعنوان ” الواد الحريف ” او على المدعي عليه إعادة مبلغ 3000 الاف دولار وهو العربون المالي الذي حصل عليه و رفض بعده منح الفنانة تنازلاً رسمياً لتقديم العمل الفني .

وقالت ياسمين : سبق ان أنكر عصام حقي و هدد و توعد و نفى أي تعاون بيني و بينه و ايضاً قال انه لم يتبلغ أي انذار و الان هناك اثبات ملموس يؤكد صحة خطواتي لاستعادة حقوقي .