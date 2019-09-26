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الحبس لخمسة اشخاص بينهم امرأة افتتحوا مركزا للمساج في بغداد

قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال ‏والجريمة ‏الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ‏بالحبس البسيط على 5 ‏متهمين لافتتاحهم مراكز مساج دون موافقات ‏رسمية.‏

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المتهمين الخمسة قاموا بفتح ‏تلك المراكز وممارسة ‏المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة ‏الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 ‏لسنة ‏‏1981”.‏

وتابع المركز أن “الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر فيما ‏أصدرت ‏المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانه الخامسة”.‏

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