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الدخيلي يعلن البدء بفرز المتقدمين للتعيين في دوائر العمل ويؤكد قرب اعلان الفائزين

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المكتب الإعلامي

اعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، مباشرة لجنة رفيعة المستوى في ديوان المحافظة برئاسة نائبه الثاني اباذر العمر ، لفرز اعداد المتقدمين لشغل ٨٠ درجة وظيفية في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية .

وذكر الدخيلي، ان ” اللجنة بدأت العمل وبإشرافه شخصيًا لفرز استمارات اكثر من ثمانية آلاف متقدم للتعيين ، وستنجز اعمالها قريباً ” ، متعهداً ” بتطبيق آلية جديدة للفرز والمفاضلة لتفادي أي نسبة للخطأ ” .

وشدد على ” وضع رقابة حكومية وشعبية على عمليات الاختيار وعدم غبن اي مستحق تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة “.

المكتب الاعلامي

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