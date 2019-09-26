الدفاع العراقية : الاعتداء على قوات التحالف لا يصب في مصلحة العراق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، ‏اليوم الخميس ، أن “الاعتداء على قوات التحالف لا يصب في مصلحة العراق ، نافياً قي الوقت نفسه تدخل قوات التحالف في التحقيقات بشأن عملية القصف الاخيرة التي طالت المنطقة الخضراء واستهدفت السفارة الامريكية فيها.

وقال الخفاجي في تصريح صحافي ، إن ” التحالف الدولي جزء من القوة التي تعمل في العراق ، والغاية منها محاربة تنظيم داعش الارهابي”.

مضيفاً ، أن ” التحالف الدولي ليس له علاقة بعمليات التحقيق، في قضية القصف على المنطقة الخضراء “، مضيفا أن “التحالف قال إنه سيدافع عن نفسه في حال تعرض الى اعتداء، ونحن بدورنا لن نسمح باي اعتداء على قوات التحالف”.

ورأى أن “الاعتداء على قوات التحالف لا يصب في مصلحة العراق والغاية تعقيد الموقف”.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية ، أكد أن “القوات العراقية قادرة على اجراء التحقيق ومعرفة النتائج وتحديدها، لكون المسألة عراقية والشأن عراقي”، مؤكدا ان “السفارة الامريكة لم تسلم للعراق احداثيات القصف والسفارة تعمل بهيئة دبلومسية وتمتلك منظومة أمنية، وليس لها علاقة بتسليم معلومات”.

مبيناً ، أن ” الاجهزة الامنية العراقية لديها الامكانية والقدرة على معرفة جهة الاطلاق، والاجهزة الاستخبارية لديهم الامكانية على تحديد مكان الاطلاق ومتابعتها”.

وكان التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده امريكا ، كشف عن مشاركته في التحقيقات العراقية حول حادثة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، يوم الاثنين الماضي.

المتحدث باسم التحالف في العراق الكولونيل مايلز كاجينز ، كان قد صرح بإن “قوات التحالف الدولي تشارك في التحقيقات في حادثة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية في بغداد”.

وأضاف، أن “القوات العراقية تقوم بعمل رائع في الحفاظ على أمن هذه القواعد، وتعمل على حماية قوات التحالف، وقد كانت سباقة في الرد على الهجوم الذي طال المنطقة الخضراء قرب السفارة الأميركية في بغداد”.

وأشار المتحدث باسم التحالف الدولي، إلى أن “هناك بضعة آلاف فقط من قوات التحالف الدولي في العراق، وتقيم في قواعد تحميها القوات العراقية، وهذه آلية موجودة منذ عدة سنوات”، مؤكدا ان “التحالف الدولي يقدم الدعم والمشورة في مجال الاستخبارات بمعية وزارة الدفاع العراقية”.

وكانت خلية الاعلام الأمني العراقية قالت في بيان في ساعة متأخرة من مساء الاثنين ، إن ” قذيفتي هاون سقطتا في المنطقة الخضراء، الاولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة، والاخرى في نهر دجلة بالعاصمة بغداد، دون وقوع اي حادث يذكر”.

هذا فيما اكانت مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء ، افادت لوكالة فرانس بريس إن “صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأميركية ، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية”.

وأوضحت هذه المصادر نفسها أن صاروخاً ثالثاً سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية.

ولاحقاً، أصدر التحالف الدولي بيانا بشأن الحادثة، توعد فيه بعدم “التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأميركية” في العراق، مشيرا إلى “احتفاظ قواته بحقها في الدفاع عن النفس”.