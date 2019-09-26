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الزوراء يتحصل على الرخصة الآسيوية

الزوراء يتحصل على الرخصة الآسيوية

حصلت الهيأة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، من الحصول على الرخصة الآسيوية، بعد ان تجاوزت وبنجاح عالي جميع معايير حصول على الرخصة الآسيوية وفقاً للوائح الإتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم الكروي 2019/2020.
وجاء في بيان من المكتب الاعلامي لنادي الزوراء إن “ذلك جاء بعدما أستلم عبدالرحمن رشيد عضو مجلس ادارة النادي ظهر اليوم الثلاثاء كتاب رسمي من الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بمنحه الرخصة الآسيوية ، إذ شملت المعايير المعلنة من قبل لجنة التراخيص حسب معايير المذكورة ادناة:
1-مالية.
2- القانونية.
3-بنى تحتية.
4-رياضية.انتهى
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