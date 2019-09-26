العراق جعل الحشد ضمن القوات الحكومية فصراخكم دليل على هزيمتكم،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كل شعوب العالم تعمل بما تراه مناسبا وبما يقرره برلمانات دولهم، ولا وصاية للآخرين على الشعوب الاخرى، كل حروب التحرير يتم استعمال الميليشيات المسلحة بعمليات النضال لاسقاط الانظمة الدكتاتورية وفرض الامن، ليس كل ميليشيا مضرة، اتذكر عام ٢٠١٠ قناة الجزيرة استضافت الجنرال الامريكي كينث، مذيع الجزيرة جمال ريان ايضا صرخ ميليشيا الشيعة، ضحك الجنرال الامريكي كينث قال له ليس كل ميليشيا مضرة بل الكثير منها مفيد وقال له ميليشيا جيش المهدي هي التي تصدت لتنظيم القاعدة وهزمته في بغداد، قضية تسليم الموصل لداعش كانت مسرحية تمت بخطة محكمة وبدعم عربي خليجي وتركي وامريكي لفرض واقع جديد وتبخر جيش القائد العام وتدخلت المرجعية بفتوى الجهاد الكفائي ونتج عنها تشكيل قوات شعبية رديفة للجيش النظامي هزمت داعش وقدمت هذه القوات بحرب التحرير اكثر من ٦٠٠٠ شهيد روت دمائهم ارض العراق وطهرت حواضن الارهاب من نجاسات فلول البعث وهابي داعشي، هناك تجارب بوجود قوات شعبية بالشرق الاوسط منها النموذج الايراني المتمثل بقوات الحرس والباسيج وهناك ايضا النموذج الاسرائيلي المتمثل بقوات فيلق الاحتياط لقوات الدفاع الوطني الاسرائيلي، فيلق يضم فرق مدرعة ومشاه آلي وقوات خاصة والوية مشاة والوية مدفعية وصواريخ وايضا توجد قوات جوية وطيران الجيش تابع لفيلق الاحتياط الاسرائيلي، العرب يعشقون الصهيونية ونتنياهو، وبما ان العرب يبغضون ايران ويخشون تجربة حرس الثورة والباسيج فعلى القيادة العراقية والمرجعيات الدينية والعشائرية الطلب بتطبيق النموذج الاسرائيلي المتمثل بقوات فيلق الاحتياط لجيش الدفاع الوطني الصهيوني، فيلق الاحتياط افراد قواته من ضباط وجنود مرتبطين بوزارة الدفاع وضباطهم يتقلدون مناصب مهمة على سبيل المثال الجنرال اريل شارون والذي يمتاز بعلاقات طيبة مع العرب عندما اجتاح بيروت استقبله العرب في بيروت الشرقية من قوات حزب الكتائب بزعامة امين الجميل وسمير جعجع بالورود وعمل لهم حفلة في صبرا وشاتيلا قضت على ٢٠٠٠ شخص من ضمنهم ٥٠٠ مواطن لبناني شيعي من عائلة البعلبكي، من عاصر تلك الفترة بعام ١٩٨٢ يتذكر تلك الاحداث، بكل الاحوال حشدنا باق يستمد شرعيته من الجماهير التي حملت السلاح وهزمت داعش، خوف العرب بالخليج الفارسي كما هو مثبت بالخرائط الدولية من قوات الحشد دليل على ان لديهم مؤامرات لايمكن تحقيقها بوجود الحشد، طالعنا مستكتب سفيه بمقال بائس يقول

على العراق أن يختار بين الدولة أو «الحشد»

الأربعاء – 26 محرم 1441 هـ – 25 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14911]

مشاري الذايدي

مشاري الذايدي

صحافي وكاتب سعو……….

ههههه من انت ياشارب بول البعير وتدس انفك بالعراق يقول هذا المستكتب

هل يقدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تجنيب بلاده خطراً سياسياً، بعد ثبوت تورط إيران بالهجمات الصاروخية و«الدرونزية» على معامل النفط بشركة «أرامكو السعودية»؟

هههههههههه اتذكر بعد سقوط صنم هبل احد انفسنا ذهب لقائد الجيش الامريكي قال له قوات بدر تابعة الى ايران هههههههه قال له هذا الكلام اصبح قديم لاقيمة له، توجيه الاتهام للحشد بقصف ارامكو كذبة مثل كذبة اتهام ايران رغم اعلان قوات اليمن الشمالي بقصف ارامكو بشرق السعودية وتقف خلف توجيه الاتهام ان الصواريخ من جنوب العراق جهات اقليمية خليجية متطرفة مذهبيا لديها اطماع مذهبية بالعراق والغاية تأليب الامريكان ضد شيعة ايران من خلال ايران،

يقول هذا السفيه

على ذكر الدرونز، فهناك حرب مستمرة من طائرات لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، ضد مقرات ميليشيات «الحشد» بالعراق، وآخر ذلك معسكر لـ«الحشد» في الأنبار غرب العراق.

هههههههههه من قصف الحشد انقلب عليه عكسيا واخر هجوم بالانبار تبين كذب لم يقع اي هجوم وانما اعلامكم الخليجي فبرك الخبر لاغراض معروفة واعلنت الحكومة العراقية والناطق في اسم الحشد ان الخبر مزيف وغير صحيح،

يقول هذا السفيه

المهم الآن كيف يتصرف عادل عبد المهدي، الذي لم يمضِ أكثر من 13 شهراً منذ توليه رئاسة الحكومة؟

ههههههه ان شر البلية مايضحك يامجاري هههههههههه

يقول

هناك جبهة معارضة تتشكل ضد عبد المهدي حالياً، من كرد وعرب سنة، بل شيعة مثل العبادي والحكيم، لكن هل هدف هذه الجبهة إنقاذ دولة العراق من النفوذ الأجنبي الإيراني،

ههههههه عيشوا في احلامكم انها اضغاث احلام هههههه وليست احلام يقضة ههههههه حيرتني يمستكتب الالفين يامجاري مرة تقولون العبادي والحكيم صفويين ومرة اخرى تقولون انهم ضد ايران، ومرة تقولون السيد مقتدى الصدر معنا ومرة تناقضون انفسكم وتقولون مع ايران ومرة تقولون تقولون فلان مرجع عربي هههههه ……..الخ من كلام الخرط

السيد عبد المهدي بعد قصف الحشد قد أصدر قراراً بعد الضربات الموجهة لمقرات «الحشد» بمنع تحليق الطيران بالجو العراقي إلا بإذن حكومي، وبذلك تم افشال مسلسل استهداف الحشد، وايضا اتخذ قرار ان يكون الحشد ضمن فيالق بالقوات العسكرية وهي اقرب لتجربة الدفاع الوطني الاسرائيلي بقوات فيلق الاحتياط، موتوا بغيظكم وحقدكم المذهبي عقارب الساعة لم ولن تعود للوراء، انتهى وقت استغفال عقولنا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.