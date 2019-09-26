العراق يحقق أكثر من 6 مليارات دولار ايرادات مالية من صادرات النفط في شهر

اعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

و بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليوناً و(706) الف و(135) برميل ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(412 ) مليونا و (705) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) ملايين و(520) الفا و (44) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(203 ) ملايين و (172) الف دولار.

واضاف ان الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان كانت (3) ملايين و(253) الفا و(665) برميلا ، بايرادات بلغت (178) مليونا و(723) الفا و(758) دولارا.

وتابع جهاد الصادرات من حقل القيارة بلغت (928) الفا و(947) برميلا ، بايرادات بلغت (30) مليونا و(659) الفا و(895) دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفاة الصمود الى الاردن (3) آلاف و(479) برميلا بايرادات بلغت (149) الفا و(579) دولارا.

واوضح المتحدث باسم الوزارة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57,407) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (39) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي .