اللجنة العليا تقرر تعديل اسمها الى اللجنة العليا لإغاثة ودعم عودة النازحين

عقدت اللجنة العليا للإغاثة وإيواء النازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى والسادة ممثلي الوزارات المعنية وبحضور عضوين من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية السيد حسين عرب والسيد ستار العتابي اجتماعها الدوري ١٤٤ لسنة ٢٠١٩ في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد لمناقشة عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

وقال وزير الهجرة والمهجرين خلال ترأسه الاجتماع ان ” الوزارة واللجنة العليا بذلتا جهود حثيثة في عودة العوائل النازحة طوعيا الى مناطق سكناها الاصلية فضلا عن التعرف على الأسباب الرئيسة لعزوف باقي العوائل النازحة عن العودة إلى مناطق سكناها الأصلية والعمل على اعداد خطة لمعالجة الاسباب التي تحول دون عودتهم ” ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية للنازحين لحين عودتهم الى ديارهم .

وبين السيد الوزير ان الاجتماع تمخض عن عدة قرارات بضمنها تعديل اسم اللجنة الى ” اللجنة العليا لاغاثة ودعم عودة النازحين ” ، منوها الى ان الوزارة واللجنة العليا هدفهما هو اعادة النازحين وكيفية تشجيع الباقين منهم على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية الى جانب توفير البيئة والاجواء المناسبة لهم عند عودتهم ، مضيفا انه من ضمن القرارات التي اقرتها اللجنة العليا هو تامين تذاكر السفر مجانا للعراقيين الراغبين بالعودة برا من الجمهورية التركية ، اضافة الى تخصيص مبلغ مائة مليون دينار لمتابعة العراقيين النازحين في الخارج وتشكيل لجنة للاجابة على تقرير ديوان الرقابة المالية .

قسم الأعلام