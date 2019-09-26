دكتور طالب مراد

الهرم الرابع: جميع الفراعنة العظماء في مصر بنوا صروح ليخلدوا به أنفسهم على شكل معابد وتماثيل لتدل على الحقبة الزمنية التي كانوا يحكمون فيها بلاد النيل ومن اهم ماترك الفراعنة هي اهرامات الجيزه الثلاث وبنهاية حكم الفراعنة الكبار وسلالاتهم اختفى تشيد هذه الصروح وعملت بها رمال الصحراء

عملتها وحولت تلك الصروح العظيمه الى معالم اثريه مختفيه عن الإبصار حيث جرى ومازال يجري التنقيب والبحث عنها. ومن بعد حكم كليوباترا لم يظهر في بلاد النيل اي حاكم ترك اثرا ملموسا يذكره التاريخ حتى وصول محمد علي پاشا قبل قرنين من الزمن. الپاشا أراد ان يحول مصر الى قوى عظمى ودوله متطوره وقد كان اسمه مصحوبا بكل المشاريع الزراعية والمائية وتحت حكم الپاشا تم تشييد الشبكة وأصبح الري الحديث اداة لتقدم الزراعة في بلاد النيل وشبكات الري التي بناها الباشا مازالت تطعم الشعب المصري بملايينه المائه.

في الخمسينات من القرن الماضي اقترن اسم جمال عبد الناصر ببناء السد العالي الذي غير وجه مصر وحسن معيشة فقراء مصر وتبع عبد الناصر السادات الذي وقع معاهدة السلام مع إسرائيل والتي استمرت طيلة فترة حكمه ولثلاثة عقود وسميت فترة حكمه بفترة السلام.

أراد مبارك ان يدلوا بدلوه وان يترك شئ يخلد به ولم يجد سوى ان يعلن بناء الهرم الرابع ليخلد نفسه كأحد عظماء بلاد النيل. وهرمه الرابع كان مشروع توشكا والذي كان يتكون من ضخ المياه من بحيرة ناصر وعن طريق قناة طولها ثلاثين كيلومتر لسقي صحراء غرب النيل لمضاعفة الإنتاج الزراعي المصري ووصفت توشكا بأنها ستكون سلة الغذاء المصري والعربي ،طموحات كانت محل جدل ولكن من كان يجرء ليقول للريس ان هذا غير ممكن وان هناك عيوب كثيره في المشروع الفاشل.وعد مبارك الشباب المصري بإيجاد ملايين فرص عمل لهم في توشكا وبدل من ذلك ظهر مغتصبي الاراضي العرب على المسرح وكان على رأسهم الأمير السعودي الذي اغتصب 100,000 ايكر من المشروع وبسعر عشرة دولارات للايكر الواحد ( الأيكر يساوي 2500 متر مربع). بنى الأمير مركزا للبحوث الزراعيه قرب سد اسوان لقد زرت المركز ولكني رأيت الكثير من تلك المراكز الزراعيه المؤثثة بأحدث الأثاث ولكن مساهماتها في تحسين الامن الغذائي نادرة او معدومة. هرم مبارك الرابع كانت سحابة صيف. ان المقصود بالهرم الرابع لايعني بناء هرم مثل اهرامات الجيزه بل يعنى قيام حاكم عربي او حتى من الحكام الغير العرب في منطقتنا بصرف أموال شعب على مشاريع لتخليدهم فقط وعادة هذه المشاريع لاتناقش جدواها الاقتصادية والبيئية انها مشاريع للتمجيد فقط. السعودية هرمها الرابع كان انها ستصدر القمح للعالم، كلنا رأينا نهاية حلمهم الذي صاحبه تخريب البيئه وتجفيف المياه الجوفيه ولم يصدروا كيلو واحد من القمح. وهرم القذافي الرابع كان النهر الصناعي العظيم الذي سيكون مصيره كمصير قمح السعوديه ومصير مشروعه العظيم في كفره جنوب ليبيا. لقد عايشت شخصيا الكثير من هذه الاهرامات والكلام الكبير في الدول العربيه ودول الجوار ولكنها كلها لم تكن احسن من الهرم الرابع لمبارك.