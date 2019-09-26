انفرد بالصدارة.. الريال يتخطى أوساسونا بثنائية

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه أوساسونا، أمس الأربعاء، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وواصل الفريق الملكي صحوته في البطولة الغائبة عنه في الموسمين الماضيين، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود أتلتيكو مدريد، قبل لقائهما المرتقب على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) يوم السبت القادم في المرحلة المقبلة للبطولة.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي، عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

ورغم خوض الريال المباراة بعدد من عناصره الشابة، في ظل رغبة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في إراحة عدد كبير من نجومه، إلا أن الفريق الأبيض ظهر بشكل جيد وحقق انتصارا هاما عن جدارة واستحقاق.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للريال في الدقيقة 36، قبل أن يضيف مواطنه (البديل) رودريجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 72.