بسم الله الرحمن الرحيم
بدنا انتخابات
كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”
بدنا انتخابات … بدنا انتخابات
ما بدنا خطب ولا شعارات
بكفيكم كذب ووعودات
حياتنا بؤس ضياع وشتات
وحياتكم رغيدة
والشعب مش لاقي الفُتات
صبرنا كثير وآوان الصبر فات
بدنا نختار … بدنا انتخابات
*****
من حقي اختار
الي يمثلني بهالديار
سرقتوا منا هالخيار
وحكمتونا بالحديد والنار
شرعيتكم انتهت
سنين عمرنا ضاعت
واحنا بالانتظار
*****
منا الشرعية احنا الشعب
قلوبنا تمزقت … مليانة غضب
بكفينا قهر … انهكتونا تعب
ارحمونا … بدنا انتخابات
ما بدنا وزارات ولا رتب
بدنا حقنا بالاقتراع
اعيدوا لنا حقنا المُغتصب
*****
اسمعوا صوتنا احنا بشر
بدنا حقوقنا
وانتوا علينا مش قدر
فكوا قيودكم عنا
قلوبكم حجر
التغيير حق
فكوا عن صندوق الانتخابات الحظر
بكفيكم تسلط
ظهرنا انكسر
بدنا انتخابات …
انقذونا … فالوطن يحتضر
*****
hazemslama@gmail.com
26-9-2019