Posted on by

بدنا انتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

بدنا انتخابات

كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”

بدنا انتخابات … بدنا انتخابات

ما بدنا خطب ولا شعارات

بكفيكم كذب ووعودات

حياتنا بؤس ضياع وشتات

وحياتكم رغيدة

والشعب مش لاقي الفُتات

صبرنا كثير وآوان الصبر فات

بدنا نختار … بدنا انتخابات

*****

من حقي اختار

الي يمثلني بهالديار

سرقتوا منا هالخيار

وحكمتونا بالحديد والنار

شرعيتكم انتهت

سنين عمرنا ضاعت

واحنا بالانتظار

*****

منا الشرعية احنا الشعب

قلوبنا تمزقت … مليانة غضب

بكفينا قهر … انهكتونا تعب

ارحمونا … بدنا انتخابات

ما بدنا وزارات ولا رتب

بدنا حقنا بالاقتراع

اعيدوا لنا حقنا المُغتصب

*****

اسمعوا صوتنا احنا بشر

بدنا حقوقنا

وانتوا علينا مش قدر

فكوا قيودكم عنا

قلوبكم حجر

التغيير حق

فكوا عن صندوق الانتخابات الحظر

بكفيكم تسلط

ظهرنا انكسر

بدنا انتخابات …

انقذونا … فالوطن يحتضر

*****

hazemslama@gmail.com

26-9-2019Image preview

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close