بلقيس تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ89 ما بين دبي والقصيم

أصبحت أول مطربة تحيي حفلاً جماهيرياً في القصيم

بتاريخ 26 سبتمبر 2019:

بشعار يحمل الأخوة والمحبة التاريخية التي تجمع السعودية والإمارات، أحيت الفنانة الشابة بلقيس أحمد حفلين غنائيين جماهيرياً ناجحين بكل ما تعنيه اللحظات من فرحة أوطان وشعوب بيومها الوطني، وذلك ما بين مدينة دبي بالإمارات، ومنطقة القصيم في السعودية، وذلك احتفالاً باليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ89.

وأعربت بلقيس عن سعادتها بالمشاركة بهذه الإحتفالات التي تحمل الطابع الوطني، وقالت: “أهنِّئ الشعب السعودي والقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية لتوحيد المملكة الـ89، وأدعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والطمئنينة، ويعزز مسيرة التقدم والازدهار فيها، وأن يديم على شعبها المحبة.”

وفي مدينة دبي بمنطقة “سيتي ووك”، وضمن إحتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني للسعودية، وبحضور جمهور غفير من الذين تجمعوا في منطقة الحفل، أحيت بلقيس أولى حفلاتها الغنائية يوم 19 سبتمبر، مرتدية ثوباً أعد خصيصاً للمناسبة كتبت عليه (I love KSA ) تنقلت خلالها على مدار ساعة ونصف من الوقت مع مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها وسط حماس وفرحة الحضور وحماسهم مع الأغنيات على مدار الحفل الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة هيومانجمت في دبي.

وفي منطقة “القصيم” بالسعودية، وضمن حفلات المملكة باليوم الوطني، كان اللقاء الثاني مع الجمهور السعودي بحضور غفير من مختلف الأعمار، طلبت منهم بلقيس أداء النشيد الوطني السعودي معها، حيث شاركها الجميع أداءه مرددين معها كلماته وسط الأعلام الخضراء التي زيَّنت جنبات المسرح، لتسجل في تاريخ المنطقة “أول فنانة ومطربة تغني في منطقة القصيم” بعدما سجلت حضورها كأول فنانة تغني بالمملكة كافة في حفل جماهيري قبل حوالي السنتين، حيث قالت: “الوقوف على خشبة مسارح الفن في السعودية يضيف إلي ولغيري الكثير، خاصةً الغناء في منطقة القصيم التي لها مكانة خاصة في قلبي، لكوني أول فنانة تغني على مسارحها، وأتقدم بالشكر لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على هذه الحفلة المميزة تنظيمياً وبدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه “.

وتنقلت بلقيس عبر مجموعة كبيرة من أغنياتها، من بينهم الأغنية الوطنية الشهيرة “فوق هام السحب” وعدد من الأغنيات، لتنهي غناءها برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، تاركة المسرح للفنان السعودي القدير راشد الماجد التي التقت به في كواليس الحفل بحضور سالم الهندي رئيس مجلس إدارة شركة روتانا.

الصور BalqeesCITY (من 1-5) في حفل دبي – السيتي ووك

الصور BalqeesQassim (من 1-5) في حفل – القصيم