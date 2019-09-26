بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن “الاعتداء على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي، متهما ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق.

وقال، الأربعاء، أمام ندوة بعنوان “الاتحاد في مواجهة نووي إيران”، إن “إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال”.

واتهم بومبيو، طهران “بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الأسد والحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق”.

وأشار إلى أنه مع “بدء استراتيجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام”.

ودعا، وزير الخارجية الأميركي، “المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا مصالح الشعب أولاً”.

ونوه إلى قيام واشنطن بفرض “عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني”، مضيفا أن “العالم يدرك جدية الولايات المتحدة”.

وألمح إلى أن “الضغوط الأميركية على إيران دفعتها إلى بدء محاولات تخريب في المنطقة”.

وأضاف أن “العقوبات والمواقف الدولية تزيد إيران وميليشياتها عزلة حول العالم”.

وقال إن “إيران تكذب، وإن مزاعم الرئيس الإيراني حسن روحاني عن هزيمة طهران للإرهاب غريبة”.

ووصف روحاني بأنه “بائس”، مشددا على أن “طهران لا تستجيب إلا للقوة”.

وذكر بومبيو أن “عددا كبيرا من الدول أبدى استعداده لمواجهة تهديد إيران للملاحة والأمن الدولي”.

وأوضح أن “الدبلوماسية الأميركية لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطر إيران على السلم”.