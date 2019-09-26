تقييم جديد لجوازات السفر العالمية يضع العراق في ترتيب محرج

كشف تقرير جديد لعام 2019، عن أقوى جوازات السفر في العالم، والتي يتمكن أصحابها من زيارة البلدان بلا تأشيرة سفر أو مع تأشيرة سفر لدى الوصول إلى المطار.

ترتيب جوازات السفر العالمي، الذي أصدرته مجلة “سيو ورلد” (CEOWORLD)، يصنف جوازات سفر لـ193 دولة وستة أقاليم أخرى من خلال إحصاء عدد الدول التي يسمح لكل جواز سفر بالدخول إليها دون عمل أية تأشيرة مسبقة.

وجاء الجواز العراقي في المركز 198 عالميا متقدما فقط على المركز الاخير الجواز الافغاني.