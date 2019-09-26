سلام اعله العراق

ميسون نعيم الرومي

ســلام اعله الشهيـد الينذر ابـدمه

سـلام اعله اليلاوي الموت ماهمه

يا أرض العراق التبچي كلهه اگبور

تـِـزف للموت أمه .. للوَلـَـد يـمه

براعم تنحصد كل يوم .. واويلاه

تـِـطرّز بالسـمه .. نجمه ابأثر نجمه

كل حاكم يجي متحزم اعله الناس

يحصد بالشــباب اومـَـيـّـت الذمـَّه

افلوس امتلتله بجيوبه ! ولده ابخير

واولاد الشـعـَـب واطفاله متيتمه

من (قال اوبله) حصتنه بس ادموع

خوف اوضيم ! كلهه اعلينه ملتمه

***

سلام اعله العذاب وشهگة المضيوم

على احرار الوطن بالوطن هم غربه

أسـأل بالقـَـدر والقـَـدر ما يـرحم

يلعب بالعراق اويطحن ابشـَـعبه

يتلگه الغدر! من غربه والجيران

جـيـران الغـَدر اتسِـلبه واتحـلبـَه

نوّاب اوحكومه اوجمهرة احزاب

تـِـفـَـرهد بالعراق ابنفطه وابشلبه

امهـَجـَّر شعبنه امطشر اعله الكون

يعتب ع القـَـدر وامضيع ابـدربه

دومه ممتحن واجروحه عريانات

تـِگـْطـِر بالألم .. وايعايـن الربـَّه

***

سلام اعله العراق اهواره واسهوله

سـلام اعله الشـعب والمبتلي ابهمـَّه

ســلام اعله الفقير الهدموْ ابـيـوتـَه

تـِـتـْحـَـنـَّه الارض بالامه وابـدمه

سلام اعله السلام الشال من يمنه

على الحكام لعنه اوميت الف نقمه

سـلام اعله الشـهيد الينذر ابروحه

سلام اعله اليلاوي الموت ماهمه

—————————————–

25 / سبتمبر / 2019

ســـــــــــتوكهولم