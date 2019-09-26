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صالح يلتقي اردوغان ويبحث معه ملفي المياه والتجارة

صالح يلتقي اردوغان ويبحث معه ملفي المياه والتجارة

التقى رئيس الجمهورية، برهم صالح في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء بحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي  بحث العديد من الملفات المشتركة، ومناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، والتأكيد على ضرورة ركون جميع الأطراف إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار البناء لتخفيف حدة التوترات في المنطقة”.
واضاف البيان: “كما تم استعراض العلاقات الثنائية والعمل على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، لاسيما في مجاليْ المياه والتجارة، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين”. انتهى
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