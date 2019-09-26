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كتلة نيابية تطالب بالتحقيق في الاعتداء على حملة الشهادات العليا وسط بغداد

كتلة نيابية تطالب بالتحقيق في الاعتداء على حملة الشهادات العليا وسط بغداد

طالبت كتلة “مستقلون” النيابية في البرلمان العراقي ، اليوم الخميس، بفتح تحقيق بشأن الاعتداء على حملة الشهادات العليا ، وتنفيذ مطالبهم.

وقالت الكتلة في بيان، إن مواجهة المتظاهرين بالعنف والقوة امر مؤسف وغير مقبول ودليل وجود جهات لاتريد الاستقرار وتسعى الى ابعاد الوصول الى حلول وتنفيذ المطالب.

واضافت، ” ان حملة الشهادات العليا نخبة طيبة مرموقة من ابناء هذا الشعب الاصيل ، يجب ان ينالوا اهتماما خاصا على مابذلوه من جهد وتفوق في فترات صعبة تمر بها البلاد “.

وشدّدت الكتلة على ضرورة التحقيق بما حصل من اعتداء على المتظاهرين واطلاع الجميع عليه.

وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية ، لجأت امس الى استخدام  القوة وخراطيم المياه الحارة في تفريق اعتصام وسط العاصمة العراقية بغداد ، يستمر منذ اكثر من شهرين لحملة الشهادات العليا المطالبين بتعينهم ، ما أدى إلى وقوع اصابات بين المعتصمين كما اثارت استياء شعبياً واسعاً  .Image result for ‫تظاهرة حملة الشهادات العليا وسط بغداد‬‎Image result for ‫تظاهرة حملة الشهادات العليا وسط بغداد‬‎Image result for ‫تظاهرة حملة الشهادات العليا وسط بغداد‬‎

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