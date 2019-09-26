كلمة عيار 9 ملم.

علي العرداوي.

القتل تحت يافطة الخلافة، كيف نعيش بسلام؟ والامير قد حدد الاتجاهات، وارغمنا على اختيار اتجاه واحد، فهو قد حذف اتجاهين؟ وهما الشرق والغرب، فهو يكره الشرق لأنه يرى به شروق شمس الحرية، وحذف الغرب ايضا، فهو يذكره بنهايته، وأن أفول دولته الميتة قد حان، بقي اتجاهين فأنا إن ذهبت بهذا الإتجاه وخالفته، سأكون كافر ملعون، وإن ذهبت معه، اخبرني انه سيعطيعني سيفا لأقطع به رقاب الناس، وأنا لا أحب ذلك.

في عالم الأسلحة، يعتبر حجم 9 ملم عتادا قاتلا، ان تم توجيه الطلقة، الى منطقة قاتلة في الجسم، مثل الرأس او القلب او بعض المناطق الحساسة الاخرى، و في بعض الاحيان لا تسبب هذه الطلقات، سوى جروح او خدوش، وسرعان ما تلتئم وتتشافى هذه الجروح، وننساها بكل بساطة، لكن هناك طلقات من نوع مختلف، ولها مدى بعيد، هذه الطلقات تصيب العقول وتغير الافكار، نحو عالم من الظلام والجهل، له عنوان واحد فقط وهو القتل، انه الخطاب الطائفي، الذي يزرع التفرقة البغيضة بإسم الدين.

يعتبر الخطاب الطائفي، من اخطر التحديات التي تواجه، الوحدة الوطنية والتعايش السلمي، فهي تقيض النسيج الإجتماعي، ان من يعتمد الخطاب الطائفي، في الدفاع عن مكوّن خاص به، فهو دليل على فشله وعجزه وضعفه في تحقيق اي منجز يذكر الناس به وبأفضليته، شعبنا الواعي فهم الامر جيدا، ولم تعد تنطلي عليه هكذا خزعبلات، فكل حديث او خطاب طائفي، فهو قنبلة موقوتة، لحرق البلد وتمزيقه بحجة الدفاع عن مكوّن معين، العراق شعب واحد، ومن يحب بلده يدافع عن جميع اطيافه، ليبني وطنه بروح الاخوة والانسانية.

عند صعوبة الاصغاء، في ذروة الفوضى والضوضاء، عندما تجد الكلمات، تخرج من افواه الرجال، وكأن لهم انياب ملؤها الدم، تريد ان تنهش قلب الوطن، وقد ملأ الحقد قلوبهم، وسط كل هذا الفوران الطائفي، تجد روح الإيثار، بخطاب وطني معتدل، وكأنه نسيم عليل، او كأنه ماء يعيد الحياة، لوطن قتلته ومزقته كلمة مسمومة، فالخطاب الوطني وسط هذه الفوضى، يعتبر خسارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فكيف تجمع شمل وطن مزقته مخالب الطائفية، على عكس الخطاب الطائفي، الذي يعتبر مغنم ومكسب سهل، لكل سياسي فاشل او رجل دين متعصب، فمن يبني يتحمل صعوبات ومعوقات، اكثر ممن يهدم، ومن يركب موجة الطائفية فهو يستثمر التفرقة البغيضة، لمصلحته الشخصية ليكسب الجمهور المنخدع بسهولة.

يتضح لنا ان الخطاب الوطني، هو شعور بالمسؤولية، وصدق واخلاص من المسؤول منقطع النظير، اتجاه وطنه وشعبه، فمن يتبنى الحكمة والكلمة الصادقة، يعتبر بلسما لجراح وطنه وشعبه، فهو يكسب الإحترام والتقدير، وان خسر المناصب، وبصراحه وجدنا اغلب الكتل في العراق، تتبنى الخطاب الطائفي، لتكسب بعض المنافع السياسية، على حساب الوطن والشعب، على العكس من التيار الواضح، الذي يتبنى مصلحة الوطن والشعب، ويدافع عن الوحدة الوطنية، ويضحي بالمناصب، لأجل مصلحة شعبه، ويستخدم المعارضة البناءة الهادفة، بلا ضجيج او تهديد او وعيد، بصراحة تلك حكمة من تيار سياسي يحب وطنه، في زمن سرقة الشعوب والاوطان.