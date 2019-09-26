كيف نفهم تغيير (مقتدى الصدر).. وللشابندر (تدعو الشيعة للثورة..السؤال ضد من..ومع من؟)

بسم الله الرحمن الرحيم

شخصيتين تعكسان سبب .. وضعنا البائس.. والغريب ان كلاهما يصرخان بالتغيير كغالب الشابندر.. وللاصلاح كمقتدى الصدر.. ولكن كلاهما مثال للعلة التي يعاني منها الشيعة العرب..:

نبدأ بمقتدى الصدر:

تغيير مقتدى الصدر.. مقارنة بعد عام 2003.. الى يومنا هذا.. مر مقتدى الصدر بتغييرات.. (من الصعب ان نطلق عليها نضوج وان كانت تبدو كذلك).. لشخصية مثل الصدر.. الذي يستبعد الكثيريين بانه اصلا شخصية قابلة للتحديث.. فما وراء تغييره اذن؟ ما هي الاجندات التي غيرته؟؟ ان صح انه تغيير للايجاب ام للخداع..

تغير مقتدى الصدر. .كيف نفهمه؟

1. مقتدى الصدر حارب الامريكان.. بعد عام 2003.. ثم نجده اليوم.. يرفض اي استهداف للقوات الامريكية التي اطاحت بصدام ولولاها لاستمر حكم السنة 1400 سنة مقبلة.. ويرفض جعل العراق ساحة للحرب بالنيابة بين (ايران وامريكا).. بل ونجد:

1. (جعفر الصدر المقرب من مقتدى).. .يجلس مع الرئيس الامريكي ترامب بالبيت الابيض في واشنطن (امريكا) مع الوفد الرئاسي برئاسة برهم صدام الذي يزور امريكا اخيرا؟ وتبين بان (جعفر الصدر.. ابن محمد باقر الصدر.. الذي اي الصدر الاول.. دعى للذوبان بالخميني زعيم ايران الذي رفع شعارات العداء ضد امريكا).. ابنه جعفر الصدر.. اصبح.. موظف في وزارة الخارجية العراقية.. شعبة العلاقات الامريكية بالتحديد.. والمعلومات انه مرشح لتسلم سفير العراق بلندن؟؟ (خوش خدمة ارتزاقية)؟؟

2. مقتدى بعد عام 2003 وعند تاسيس مليشة جيش المهدي يقول (انه اليد الضاربة لحماس الفلسطينية.. ولحزب الله لبنان الموالين لايران).. واليوم مقتدى الصدر يرفض زج العراق وشبابه بالمستنقع السوري او اللبناني..

3. مقتدى اول من اسس مليشيات خارج ايطار الدولة بعد عام 2003.. لنجده اليوم يعتبر اي مليشيات خارج ايطار الدولة (بالمليشيات المارقة الوقحة)..

4. رفض الصدر العملية السياسية بعد عام 2003.. ثم دخل هذه العملية السياسية.. بعدها.. ليستلم وزارات ومناصب وحصص برلمانية وتكون له كتلة سياسية.. تحصل على جزء كبير من الكعكة المالية والوزارية والسيادية وكثير من مفاصل الدولة.

فيجب علينا دراسة هذا الموضوع.. وخاصة ان 90% من الشيعة العرب.. ليسوا صدريين ولا ولائيين.. والدليل مقاطعتهم للانتخابات عام 2018.. رغم مشاركة مقتدى الصدر فيها شخصيا ودعوته لها.. لكن المقاطعة كانت كبيرة.. ورغم ان المرجعية لم تدعو لمقاطعة الانتخابات.. ولكن الجماهير قاطعتها شبه جماعيا..

ونوجه تساؤلاتنا للاستاذ (غالب الشابندر).. حول رساته الاخيرة.. التي سوف نضع رابطها باخر الموضوع.. :

وقبلها نسال (غالب الشابندر).. ونرجو الاجابة لطفا:

1. تقول ثوروا .. نسالكم.. ضد من ؟؟ ومع من؟؟ واين تريد من الشيعة ان يذهبون للخضراء ام للنجف حيث (المراجع وابناءهم واحفادهم)؟؟ اذا عرفنا هذه الحقائق:

o كل الاحزاب من وحي مرجعيات مقيمة بالنجف وقم.. الحاكمة ببغداد.. (الدعوة من الصدر الاول).. (المجلس الاعلى من الخميني حاكم ايران السابق.. خامنئي اليوم).. (التيار الصدري.. سائرون.. من وحي مقتدى الصدر ابن الصدر الثاني).. (بدر والكتائب والعصائب.. والنجباء.. الخ .. من وحي الخامنئي حاكم ايران).. (الفضيلة من وحي اليعقوبي).. الخ..

o اليس كلنا نعلم ان (لا وجود للمرجعية ومراجع..) ومن يحكمون ويتنفذون.. هم ابناء المرجعيات واحفادهم.. (مقتدى الصدر ابن الصدر الثاني).. (عمار الحكيم حفيد محسن الحكيم).. (محمد رضا السستاني ابن السستاني).. وهكذا للبقية.. ولا ننسى (وكلاء المرجعية.. الفساد المقدس.. احمد الصافي.. وعبد المهدي الكربلائي)..

اذن بالمحصلة:ان الثورة بالمحصلة يجب ان تكون ضد المرجعية بالنجف ومراجعها التي يحكم فيها (احفاد وابناء المراجع المتوفين والاحياء)؟؟ اي (المتظاهرين يجب ان يتوجهون للنجف حيث بيوت المراجع.. وابناءهم واحفادهم.. وليس الى المنطقة الخضراء)..

2. الشيعة العرب بارض الرافدين.. وقود.. يجندون (كمرتزقة) مقابل بضع مئات من الدولارات.. ليصرفها على عائلته ومعيشتها.. كما اكد الشابندر.. ولا خلاف على ذلك.. بالمقابل ابناء المراجع والسياسيين املاكهم بلندن و بلجيكا وباريس وطهران وغيرها. .يصولون ويجولون.. وقادة المليشيات اصبحوا من الاثرياء من المال الحرام.. واعترف الشابندر ايضا بذلك.. ويطالب من الشيعي ان ينتبه لنفسه؟؟ وان لا يكون عبد لهؤلاء.. (السؤال: هؤلاء اليوم مدججين بعشرات المليشيات التي تبطش بكل من ينتقدها ويرفض هيمنتها ويرفض الهيمنة الايرانية على ارض الرافدين).. ومع ذلك (يصدرونا لنا باسم الحشد المقدس؟؟ ).. ومرجعية دعمت الفاسدين بالدعوة لانتخابات بعد عام 2003.. ثم بعد سنوات من سرقاتهم.. تسد المرجعية الباب بدون ان تدعو للثورة على الفاسدين.. وايران خامنئي يدعمون هؤلاء الفاسدين وتعتبر ايارن وصولهم للسلطة انتصار لايران على العالم.. فما العمل؟

3. وطن (الشيعة العرب فيه مستضعفين.. ومذهب يتسيد عليه متنفذين على رقاب وقوت فقراءه اتباعه).. فوصل الحال (الثورة على الوطن والمرجعية والمذهب نفسه)؟؟ بوضع متلاطم يحتاج لفك رموزه.. وفك خنادقه.. مما يتطلب المطالبة بجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان.. لتفك وصايتها السياسية عن الشيعة العرب بوسط وجنوب، يتزامن معها اقامة اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. ليحكم الشيعي العربي نفسه بنفسه بعيدا عن هيمنة ووصاية ايران والمراجع العجم والبنانيين بالنجف..

4. هل يقبل الشابندر ان يثور الشيعي العربي على (قادة الحشد.. الذين اثروا بالمال الحرام.. والذين يجهرون بولاءهم بكل خيانة لايران).. ويهدفون لجر العراق لحروب بالنيابة تحرق الاول والتالي.. لخاطر عيون الايرانيين.. هل يقبل الشابندر ان (يثور الشيعي العربي.. ضد المراجع وابناءهم واحفادهم.. الائمة الروحيين لاحزاب الفساد المالي والادراي الحاكمة بالعراق).. فما فائدة تدخل المنطقة الخضراء ثم تخرج.. وكأنه شيء لم يكن.. وخاصة ان من قاد المظاهرات هم سبب فشلها بالسنوات الماضية.. حيث ركبها الحزب الشيوعي والصدريين وكلاهما جزء من الحكومة الفاسدة.. والكارثة انهم تسببوا بزرع الاحباط والياس حتى بارتفاع نسبة الانتحار بالمجتمع بعد ان اشعورهم بان لا قدرة على التغيير.

ونسال الشابندر.. اليس (ولاية الفقيه لا اخلاق لها)..

فخير مثال.. هزلا: (الخامنئي..ودعم التبادل السلمي للسلطة بسوريا!! وبفلسطين!!!)؟؟

(فالنظاما الايراني للخامنئي).. يدعم (التداول السلمي للسلطة بسوريا الاسد؟؟ ودليلها ارسال مليشيات موالية لايران.. وحرس ايران الثوري.. لدعم بشار الاسد ضد شعبه؟؟ وساهم بتهديم مدن سوريا بالبراميل المتفجرة والصواريخ الايرانية).. وراينا.. ايران تدعم حماس التكفيرية التي رفضت تداول السلمي للسلطة بالضفتين.. وقطاع غزة.. اما (التداول السلمي للسلطة داخل حزب الله.. ايباخ..للستار).. حيث (فاز بالانتخابات الاولى لحزب الله.. حسن نصر الله..ثم بالانتخابات الثانية فاز..سيدالمقاومة؟؟ ثم بالانتخابات الثالثة.. اسد المقاومة.. الخ)؟؟ يعني تعددية (خنفشارية؟؟)

اما الانتقال السلمي للسلطة.. للستار.. داخل (ولايةالفقيه.. حيث فاز خامنئي.. ثم بعد ذلك فاز.. ولي امر المسلمين خامنئي..ثم فاز الامام الواجب الطاعةخامنئي)؟؟ يعني خنفشاري على الطريقة الصدامية..

ونبين الدلال بان (ايران وراء الفتن).. بالعراق

1. كل النفاق بين العراقيين وداخل شيعتهم خاصة.. اساسه (ايران وليس امريكا).. ومولته ايران.. والتاريخ شاهد على ذلك:

– الفتن بين الشيعة العرب بالعراق.. وراءها من؟ اليس ال الحكيم الاصفهاني الطبطبائي.. الخميني ونظرية ولاية الفقيه التي شقت الشيعة .. الى ولائيين ولا ولائيين).. (ال الصدر.. اللبنانيي الاصل والايرانيين الارتباط.. وشقوا الشيعة.. لصدريين ولا صدريين..وحوزة صامتة وحوزة ناطقة).. (مليشيات صدرية وولائية وغيرها) كلها من وحي مرجعيات عجمية ايرانية ولبنانية موالية لايران.. زرعت الفتن بارض العراق.. ولاننسى الشيرازية من عائل ال الشيبرازي الايرانية.. الخ..

– حزبيا..شقت ايران والمرجعية العجمية .. الشيعة بالعراق سياسيا.. الى احزاب كل منها من وحي المرجعيات..حزب الدعوة من وحي الصدر الاول.. والتيار الصدري من الصدر الثاني.. المجلس الاعلى من الخميني الايراني حاكم ايران.. وبدر من الخميني.. والبقية كلها على نفس النسق..

– الحق هو باسقاط صدام والبعث على يد امريكا.. بعد ان تعاملت ايران مع صدام بالتسعينات وفتح خامنئي سفارة لايران ببغداد .. وفتح صدام سفارة للبعث بطهران.. بالتسعينات.. ورفضت ايران اسقاط صدام..مع روسيا حتى النفس الاخير..

– الفارسيات بالاسلام.. دست كل ما يسيء (من احاديث موضوعة) بان (الشجرة المعلومة .. بارض النبي.. وليس بارض الفرس).. فتصبح ارض الامام جعفر الصادق والائمة المعصومين هي ارض (ملعونة).. حسبي الله ونعم الوكيل على راس ايران..\

– . يتكلمون عن (مظلومية الشيعة) فعن اي شيعة؟؟ فشيعة يحكمون بايران وسوريا ولبنان واليمن والعراق..فسادا.. وايران تزداد قوة كلما انتشر الفساد بارض الرافدين عبر ادواته الحاكمة من الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا الموالية لايران.. مقابلها يزداد الشيعة العرب بعمومهم بوسط وجنوب فقرا وعوزا وحاجة وتشردا وتنخرهم المخدرات الاريرانية، وتهدد استقرارهم وامنهم الصواريخ المهربة ايضا من حدود ايران للعراق.. لتجر ايران الصراع لداخل العراق لتأمين الداخل الايراني بكل خسة واستكبار وغطرسة ايرانية..

وندعو الشابندر.. الى تبني.. الحركة الشيعية العربية العالمية..وليس الشيعية حاف:

اي ندعوه لتبني مشروع للشيعة العرب (ليكون لهم كيانهم).. لان الشيعة العجم الفرس لديهم دولة باسم ايران.. الشيعة العجم الاذاريين لديهم دولة باسم جمهورية اذربيجان..الا نحن امة الشيعة العرب 45 مليون نسمة من الفاو لسامراء مع الاحساء والقطيف والاحواز محرومين من حقنا بدولة..

ونسال الشابندر ايضا.. (لماذا لا تكون نسلن ماندلا .. الشيعة العرب) بارض الرافدين

(لماذا لا تكون مثل باقي خلق الله الذين دعو شعوبهم للثورة.. ووضعوا لهم برنامج عمل.. ومشروع وقضية ينطلقون منها.. وتؤمن مستقبل اجيالهم).. (لماذا لا تطرح مشروع اقليم وسط وجنوب الشيعي العربي.. للنهوض بواقع وسط وجنوب).. فانت ترى.. الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا .. تعتاش على (ديمقراطية الخوف).. فلا يهمها ان افسدوا وسرقوا.. ما زال الناخب ينتخبهم خوفا من الطيف الاخر.. (ولكن ان اسسنا الاقاليم الثلاث.. واهما اقليم وسط وجنوب.. سوف نسحب البساط من الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة.. لانها لن تجد مبرر لاستمرارها).. (فالاقليم غالبيته من الشيعة العرب.. فبعد ذلك يخوفون الشيعة ممن؟)..

ونسالكم استاذ الشابندر.. (لديك تاريخ سياسي وثقافي ومعارض لعشرات السنين).. الا يكفي ذلك ان ينضج لديكم مشروع للنهوض بالواقع الشيعي العربي.. (فتجد بدول ثارت شعوبها.. مجرد فنان دعاهم للخروج فخرجوا ضد الفساد والمتفردين بالسلطة).. فما بالكم تدعون الشيعة ولا نعلم عن اي شيعة تتحدثون؟؟ لماذا لا تقولون معرفهم (الشيعة العرب شعب وسط وجنوب).. المهم بالقول (لماذا نجدكم تدعون الشيعة للثورة بلا قيادة.. وتستنكفون بان تطرحون انفسكم قادة).. للتغيير.

ونذكركم ان الدول العربية السنية.. وايران.. (التقاءهما.. بالعداء ضد الشيعة العرب) واضح:

– فالمحيط العربي السني الاقليمي اجرامي.. ضد الشيعة العرب.. ولكنه مستعد هذا المحيط الاقليمي العربي السني .. اقامة العلاقات مع ايران..سوء بعهد الشاه.. اوما بعده.. فنجادي زار السعودية والتقى الملك فهد.. فايران مستعدة تقيم العلاقات مع الشيطان .. على ان يتحرر الشيعة العرب بالاحواز.. الذين تقمعهم ايران..وتمنع فتح مدارس وجامعات باللغة العربية.. او اي تنظيمات تدافع عن حقوق العرب الشيعة بالاحواز..

– الشيعة العرب..هي هويتنا..(شيعة تحمينا من المحيط العربي السني).. (عرب تحمينا من شرور ايران).. وجذورنا (سومرية) تؤكد عمقنا التاريخي واننا لسنا مستطرقين على هذه الارض (وسط وجنوب).. الاقليم الشيعي العربي (اقليم سومر التاريخ)..

وننبه (عزة الشابندر).. بان (داعش.. ارهاب شعوب).. (ايران.. ارهاب دول) لاخضاعها لطهران:

– داعش شرها.. انهزمت يوم (تحولت من .. جماعات مسلحة.. الى دولة.. ميعت الحدود بين العراق وسوريا بازمة الموصل).. فحرقت قوى دولية ضدها.

– ايران شرها.. سيهزم يوم (حولت وجودها بالعراق واليمن وسوريا الى جماعات.. .. بعد ان جعلت المليشيات نهاية للدول الوطنية).. فاشعرت الشعوب بانها مجرد اوراق تحرق في سبيل مصالح ايران القومية العليا.. واشعرت المجتمع الدولي بان خرائط دول المنطقة وبالتالي حدود العالم .. مهددة)..

– تنبيه: ايران هي من اعلنت.. بان اربع عواصم عربية خضعت للمرشد الايراني.. وليس احد اخر.. واية الله احمد علم الهدى .. اعلن هو بان اليمن والعراق وسوريا وجنوب لبنان هي ايران واراضي ايرانية..

حيث يطالب غالب الشابندر برسالته للشيعة بالعراق:

– (يطالب من الشيعة بالانتباه.. بانهم وقود.. ولماذا لم تسال اولادهم بلندن وامريكا وبلجيكا وباريس يصولون ويجولون.. واموالهم وشهاداتهم العليا.. وانت على مليون و300 الف تذهب قتيل.. ولك يا شيعي انتبه لنفسك.. انت عبد لهؤلاء صاير.. لا تقل لي وطن لو مذهب.. انت مستضعف.. ولو كنت مذهب ووطن .. لثرت على هؤلاء.. كما ثرت على داعش.. يا شيعي انت حطب ولا تدري.. انت فداء .. وما تدري.. ولكن فداء لكحل عيون ابن خضير الخزاعي.. وكحل عيون نوري المالكي.. ولكحل عيون ابن سامي العسكري.. ولكم هؤلاء يضحكون عليك.. هؤلاء مدددين بالسلاح ليدافعون عن انفسهم بالامنطقة الخضراء.. وانت ماشة نار.. ولك اين ذاهب انت.. اذهب للجنوب اليس الشيعة يحكمون بالجنوب.. قارنوها بالانبار.. وانظر للانبار كيف ترتبت.. في حين الناصرية والبصرة والعمارة والسماوة والرميثة كلها تلعب النفس.. اي (مثال للبؤس والقرف)..)..

رسالة غالب الشابندر.. وعلى الرابط

السياسي والمفكر العراقي #غالب_الشابندر يوجه رسالة الى شيعة العراق. Geplaatst door ‎الهوية العراقية نيوز‎ op Dinsdag 17 september 2019

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم