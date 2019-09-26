محافظ ذي قار يوجه الصحة باستحداث لجنة طبية اضافية لفحص المتقدمين على اجازات السوق

المكتب الإعلامي

وجه محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، دائرة صحة المحافظة باستحداث لجنة إضافية لفحص المتقدمين على طلب اجازات قيادة المركبات ، بعد ازدياد اعدادهم مع قرب تطبيق قانون المرور الجديد الذي يفرض غرامات مالية على سائقي المركبات بدون اجازة قيادة .

وقال الدخيلي ” إن عدداً من الشكاوى وردت الى الجهات المختصة من ازدياد اعداد المتقدمين للحصول على اجازات قيادة المركبات ، مما يتطلب مراجعتهم الى اللجان الطبية التابعة لدائرة صحة المحافظة ” ، مبيناً أن ” هذا الاجراء يتسبب بتأخير المواطنين من اكمال معاملاتهم وحصول زخماً كبيراً على اللجان الطبية ، الأمر الذي دعانا الى التوجيه بفتح لجنة اضافية لفحص المتقدمين في اوقات الدوام الصباحي “.

واضاف ان ” اللجنة الجديدة ستباشر يوم الاحد المقبل الموافق 29/ايلول 2019 في قسم الصحة العامة مقابل مديرية التقاعد ، فضلاً على اللجنة المسائية الموجودة أصلاً في مختبر الصحة العامة ” ، مشيرًا الى ” أن هاتين اللجنتين ستسهمان بفك الزخم الحاصل على اللجنة الطبية الحالية ” .

ودعا محافظ ذي قار ، المواطنين الى الاسراع بتطبيق قانون المرور الجديد الذي من المرجح ان يبدأ العمل به مطلع تشرين الأول المقبل ، لتجنب المسائلة القانونية ، في الوقت الذي وجه الدوائر ذات العلاقة بتقليل الروتين وانجاز المعاملات باسرع وقت ممكن .