مستنكراً ماحصل لهم.. حسن سالم: حملة الشهادات العليا ماطلبوا الا حقهم

استنكر النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، الاربعاء، ماحصل لحملة الشهادات العليا من استخدام العنف والقوة ضدهم اثناء .

وقال سالم في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان الأوطان ترتقي بشعوبها وتبنى بأبنائها وتشيد بخبرات علمائها وتزهو بشبابها فما حدث اليوم من استخدام اسلوب القوة والعنف ضد شريحة حملة الشهادات العليا هو مرفوض ومستنكر.

واضاف سالم الى انه ولاينبغي السكوت عليه فهم لايطلبون المستحيل ولايبغون مناصب سيادية ولاحصة نفطية ما طلبوا الا حقهم ونصيبهم من خيرات بلدهم. انتهى/6

ادناه صورة من التغريدة: